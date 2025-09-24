حسینی: تمام تلاشم خدمت در سایه آرامش و انجام وظیفه بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمود حسینی صبح چهارشنبه در آئین تودیع خود از مدیریت کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، با تشکر از حمایتهای نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه تبریز، استانداران ۴ سال گذشته استان و کلیه مسئولان استانی، اظهار داشت: این همراهیها موجب شد تا در طول دوران مسئولیت در کمال آرامش به فعالیتهای فرهنگی ادامه دهیم.
تأکید بر انجام کار بر اساس تکلیف
حسینی با اشاره به خاطرهای از شهید سهرابی، بر اهمیت تشخیص و انجام تکلیف در زمان مناسب تأکید کرد و افزود: در طول این مدت همواره سعی کردم بر اساس وظیفه و تکلیفی که احساس میکردم عمل کنم و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نکردم.
حجتالاسلام حسینی با بیان اینکه اگر قصور و کوتاهی از سوی وی صورت گرفته، از همه عذرخواهی میکند، تصریح کرد: در حد توان سعی کردم خدمتگزار باشم و امیدوارم این خدمات مورد رضایت خداوند قرار گیرد.
مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه با تقدیر از مدیرکل جدید حجتالاسلام سید حسن اصل نژاد، ایشان را از دوستان قدیمی و از خانوادهای مذهبی و متدین برشمرد که دارای اخلاق حسنه و تعهد بالایی هستند.
وی اظهار امیدواری کرد: با حضور ایشان، تبلیغات اسلامی استان شاهد پیشرفتهای بیشتری باشد.
ادامه خدمت در نظام ولایی
حجتالاسلام حسینی در پایان خاطرنشان کرد: پس از این نیز در چارچوب نظام ولایی و در مجموعه مقدس تبلیغات اسلامی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت میکند، با تمام توان به خدمت خود ادامه خواهم داد و از هیچ کمکی به مجموعه دریغ نخواهم کرد.
