مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی منصوب شد

تبریز- باحکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام سید حسن اصل نژاد به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی منصوب و جانشین حجت الاسلام سید محمود حسینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت الاسلام سید حسن اصل نژاد به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی منصوب و جانشین حجت الاسلام سید محمود حسینی در این سمت شد.

حجت الاسلام اصل نژاد در حالی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی معرفی می‌شود که پیش از این سمت‌هایی چون مدیر اداره قرآن و حدیث مجتمع آموزش عالی فقه، معاون امور مالی نمایندگی جامعة المصطفی در هندوستان و معاون آموزشی جامعة المصطفی آذربایجان شرقی واحد تبریز را بر عهده داشته است.

گفتنی است حجت الاسلام حسینی از آذر ماه سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فعالیت می‌کرد.

