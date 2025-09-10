انسجام ملی، سد محکم در برابر تهدیدات خارجی است

سید محمود حسینی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و در شرایط حساس منطقه‌ای پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، اهمیت انسجام ملی و وحدت را بر اساس آموزه‌های اسلامی تشریح کرد.

انسجام ملی؛ وحدت در عین کثرت

وی در تعریف انسجام ملی اظهار داشت: انسجام ملی به معنای وحدت، همبستگی و هماهنگی میان اقشار، اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی بر محور منافع و اهداف مشترک ملی است. این مفهوم به معنای یکنواختی یا از بین بردن تفاوت‌ها نیست، بلکه تأکید دارد که با وجود تنوع‌های قومی، مذهبی و زبانی، همه اعضای جامعه برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال و پیشرفت کشور هم‌داستان شوند.

اهمیت انسجام در شرایط کنونی

حسینی در پاسخ به سوال درباره اهمیت این موضوع در شرایط کنونی کشور، به چند عامل کلیدی اشاره کرد و گفت: در دنیای پرتنش امروز، انسجام ملی سد محکمی در برابر تهدیدات خارجی و دخالت‌های بیگانگان است. همچنین، در مواجهه با بحران‌های داخلی مانند بحران اقتصادی یا اجتماعی، همبستگی اجتماعی، توان جامعه را برای حل مشکلات افزایش می‌دهد. پیشرفت تنها زمانی پایدار خواهد بود که همه گروه‌های جامعه احساس مشارکت و تعلق کنند.

راهکارهای تقویت وحدت اقوام

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی درباره تقویت وحدت میان اقوام مختلف ایران با توجه به تنوع فرهنگی، راهکارهایی را برشمرد و افزود: به رسمیت شناختن و احترام به هویت اقوام، تحقق عدالت و توسعه متوازن در تمام استان‌ها و همچنین مشارکت دادن فعالانه اقوام در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از جمله این راهکارهاست.

پیامبر اسلام (ص)، اسوه وحدت

حسینی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) به عنوان نماد وحدت، بیان کرد: پیامبر اسلام (ص) یکی از بزرگ‌ترین الگوهای تاریخ در ایجاد انسجام اجتماعی هستند. ایشان همواره بر برادری و برابری تأکید داشتند و پیمان همزیستی با اقلیت‌های دینی در مدینه، نشان‌دهنده رویکرد عادلانه و جامع ایشان نسبت به همه گروه‌ها بود.

تاریخ ایران؛ گواه انسجام ملی

وی در پاسخ به سؤالی درباره نمونه‌های تاریخی انسجام ملی در ایران، خاطرنشان کرد: تاریخ ایران مملو از لحظاتی است که این انسجام، کشور را در برابر تهدیدات خارجی حفظ کرده است؛ از همکاری علما و اقوام مختلف برای حفظ فرهنگ ایرانی در دوران حمله مغول گرفته تا اتحاد اقوام ایرانی در دوران صفویه برای مقابله با حملات عثمانی.

نقش دوگانه رسانه‌ها

حسینی درباره نقش رسانه‌ها و فضای مجازی نیز تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فضای گفت‌وگو، به تقویت انسجام کمک کنند، اما از طرف دیگر، انتشار اخبار جعلی و شایعات می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. بنابراین ارتقای سواد رسانه‌ای مردم و تولید محتوای وحدت‌بخش از ضروریات است.

پیام پایانی به ملت ایران

وی در پایان خطاب به ملت ایران به ویژه جوانان گفت: به تنوع فرهنگی و هویت مشترک خود افتخار کنید. در عین حفظ هویت‌های محلی، به تاریخ و فرهنگ غنی ایران عزیز بیندیشید و همواره با احترام و مدارا با همه اقوام و مذاهب رفتار کنید. حضور فعال شما در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، کلید تقویت وحدت و انسجام ملی است.