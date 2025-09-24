  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

ظهیری نیا: دانشگاه هرمزگان دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است

بندرعباس- رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: دانشگاه هرمزگان هم‌اکنون دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است و و حدود ۶۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ظهیری‌نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموزی، سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، کارکنان دانشگاه و مردم شریف استان هرمزگان تبریک گفت. وی با قدردانی از همکاری‌های استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب و صنایع نفتی و فلزی استان، بر نقش مؤثر این نهادها در همراهی با دانشگاه تاکید کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان اعلام کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دانشگاه همه تلاش خود را به کار گرفته تا با برنامه‌ریزی‌های آموزشی، فرهنگی و رفاهی، آمادگی صد درصدی برای آغاز سال تحصیلی جدید داشته باشد و از ۲۹ شهریورماه فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بی‌نظیر استان هرمزگان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، دریایی، کشاورزی و فرهنگی، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها است و دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه جامع استان مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد.

ظهیری‌نیا برنامه راهبردی دانشگاه را شامل پنج هدف کلیدی عنوان کرد و گفت: ایجاد نظام آموزشی نوآور و مهارت‌محور مبتنی بر تحولات دیجیتال، نهادینه‌سازی پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه فناوری‌های نوظهور، گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، تقویت جایگاه دانشگاه به عنوان مرجع علمی اقتصاد دریایی و حکمرانی هوشمند، و پیشبرد توسعه پایدار جوامع ساحلی استان با رویکرد جامعه‌محوری، از جمله اهداف اصلی این برنامه است.

وی همچنین به تشریح ظرفیت‌های دانشگاه پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه هرمزگان هم‌اکنون دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است و حدود ۶۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. همچنین مجتمع آموزش عالی میناب و پژوهشکده‌های تخصصی همچون جنگل‌های حرا و مطالعات مکران، از ظرفیت‌های مهم دانشگاه به شمار می‌روند.

رئیس دانشگاه از توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای اشتغال استان خبر داد و افزود: رشته‌های جدیدی مانند مهندسی دریا، مهندسی انرژی و اقتصاد از مهرماه سال جاری در دانشگاه راه‌اندازی شده است و بازنگری رشته‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به تدوین سند جامع توسعه دریایی کشور که با همکاری استانداری هرمزگان انجام و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است، اظهار داشت: این سند نقش مهمی در تعیین دورنمای استان و کشور در حوزه دریا خواهد داشت. همچنین تاکید ویژه‌ای بر گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری وجود دارد تا دانشگاه بتواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند.

