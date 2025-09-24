ظهیری نیا: دانشگاه هرمزگان دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ظهیری‌نیا پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموزی، سال تحصیلی جدید را به دانشجویان، کارکنان دانشگاه و مردم شریف استان هرمزگان تبریک گفت. وی با قدردانی از همکاری‌های استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب و صنایع نفتی و فلزی استان، بر نقش مؤثر این نهادها در همراهی با دانشگاه تاکید کرد.

رئیس دانشگاه هرمزگان اعلام کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، دانشگاه همه تلاش خود را به کار گرفته تا با برنامه‌ریزی‌های آموزشی، فرهنگی و رفاهی، آمادگی صد درصدی برای آغاز سال تحصیلی جدید داشته باشد و از ۲۹ شهریورماه فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های بی‌نظیر استان هرمزگان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، دریایی، کشاورزی و فرهنگی، افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها است و دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه جامع استان مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد.

ظهیری‌نیا برنامه راهبردی دانشگاه را شامل پنج هدف کلیدی عنوان کرد و گفت: ایجاد نظام آموزشی نوآور و مهارت‌محور مبتنی بر تحولات دیجیتال، نهادینه‌سازی پژوهش‌های مسئله‌محور و توسعه فناوری‌های نوظهور، گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی، تقویت جایگاه دانشگاه به عنوان مرجع علمی اقتصاد دریایی و حکمرانی هوشمند، و پیشبرد توسعه پایدار جوامع ساحلی استان با رویکرد جامعه‌محوری، از جمله اهداف اصلی این برنامه است.

وی همچنین به تشریح ظرفیت‌های دانشگاه پرداخت و اظهار کرد: دانشگاه هرمزگان هم‌اکنون دارای ۷ دانشکده و ۳۱ گروه آموزشی است و حدود ۶۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. همچنین مجتمع آموزش عالی میناب و پژوهشکده‌های تخصصی همچون جنگل‌های حرا و مطالعات مکران، از ظرفیت‌های مهم دانشگاه به شمار می‌روند.

رئیس دانشگاه از توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای اشتغال استان خبر داد و افزود: رشته‌های جدیدی مانند مهندسی دریا، مهندسی انرژی و اقتصاد از مهرماه سال جاری در دانشگاه راه‌اندازی شده است و بازنگری رشته‌ها بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به تدوین سند جامع توسعه دریایی کشور که با همکاری استانداری هرمزگان انجام و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده است، اظهار داشت: این سند نقش مهمی در تعیین دورنمای استان و کشور در حوزه دریا خواهد داشت. همچنین تاکید ویژه‌ای بر گسترش تعاملات بین‌المللی در حوزه آموزش، پژوهش و نوآوری وجود دارد تا دانشگاه بتواند به توسعه پایدار منطقه کمک کند.