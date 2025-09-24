  1. سیاست
  2. دولت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

بررسی آیین‌نامه پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره در هیئت دولت

بررسی آیین‌نامه پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره در هیئت دولت

سخنگوی دولت گفت: آیین نامه برنامه هفتم درخصوص چارچوب پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره را داشتیم و با توجه به موضوعاتی که در این خصوص مطرح بود این امر کمیسیون ارائه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه با حضور خبرنگاران، گفت: امروز در جلسه هیئت دولت گزارشی از اقدام خوب استاندار سیستان و بلوچستان در راستای جشن صلح و وفاق در مسیر حل مشکلی که در مهر ۱۴۰۱ در آنجا پیش آمده بود و درد و داغی که بر دل مردم بود، از استاندار سیستان و بلوچستان برای وفاق و تلاش صورت گرفته تشکر شد.

وی درخواست مصوبات صورت گرفته هیئت دولت اظهار کرد: آئین نامه برنامه هفتم درخصوص چارچوب پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره را داشتیم و با توجه به موضوعاتی که در این خصوص مطرح بود این امر کمیسیون ارائه شد.

در حال تکمیل…

کد خبر 6600372
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها