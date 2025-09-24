به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه با حضور خبرنگاران، گفت: امروز در جلسه هیئت دولت گزارشی از اقدام خوب استاندار سیستان و بلوچستان در راستای جشن صلح و وفاق در مسیر حل مشکلی که در مهر ۱۴۰۱ در آنجا پیش آمده بود و درد و داغی که بر دل مردم بود، از استاندار سیستان و بلوچستان برای وفاق و تلاش صورت گرفته تشکر شد.

وی درخواست مصوبات صورت گرفته هیئت دولت اظهار کرد: آئین نامه برنامه هفتم درخصوص چارچوب پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره را داشتیم و با توجه به موضوعاتی که در این خصوص مطرح بود این امر کمیسیون ارائه شد.

در حال تکمیل…