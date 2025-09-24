  1. استانها
  2. فارس
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

پارسایی: ۳۴۰ هزار متقاضی اعزام به عمره در فارس ثبت نام کرده اند

شیراز- معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره اعزام منظم حج عمره در فارس گفت:۳۴۰ هزار متقاضی اعزام به عمره در استان فارس ثبت نام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی صبح چهارشنبه در مراسم بدرقه اولین گروه زائران اعزامی از شیراز به سفر معنوی حج عمره، گفت: در این اعزام مجموعاً ۲۶۰ زائر شیعه و اهل سنت استان فارس به حج عمره اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه از امروز هر ۱۰ روز یک پرواز به ظرفیت ۲۶۰ نفر به سفر معنوی حج عمره اعزام خواهیم داشت، افزود: مجری اعزام‌ها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است و در همکاری با سازمان حج و زیارت استان فارس و سایر نهادهای ذیربط زائران استان را به زیارت خانه خدا اعزام می‌کنند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ادامه داد: برنامه اعزام زائران حج عمره از استان فارس با شعار حرم تا حرم و به یاد شهدا، از زیارت حضرت شاهچراغ (ع) آغاز و به زیارت خانه خدا منتهی می‌شود.

پارسایی با اشاره به اینکه تا پایان مهرماه ظرفیت اعزام به سفر معنوی حج عمره تکمیل شده است، اعلام کرد: در مرحله ثبت نام، ۳۴۰ هزار نفر متقاضی داریم که به تدریج بر اساس ظرفیت‌های موجود، اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران، به تدریج ظرفیت پروازی افزوده شود و شاهد اعزام بیش از پیش حجاج به خانه خدا باشیم.

