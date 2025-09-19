۶۰ درصد نیروهای پیشنهادی شهردار صدرا برای استخدام،از نزدیکان او هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله شجاعیان، عصر جمعه در سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورا، با اشاره به مکاتبه شهردار این شهر با استانداری فارس جهت تبدیل وضعیت برخی نیروهای شرکتی، گفت: کارکنان با سابقه بسیاری در شهرداری صدرا حضور دارند که بیش از ده سال است به عنوان نیروی شرکتی فعال هستند و اگر قرار است فضا برای تبدیل وضعیت باز شود، شایسته گزینی باید ملاک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد افراد معرفی شده از اطرافیان و منسوبان شهردار هستند که یا نسبت خانوادگی با شهردار دارند یا در گروه دوستان و نزدیکان ایشان جا قرار می‌گیرند.

عضو شورای شهر صدرا افزود: سابقه حضور برخی از این افراد در سیستم شهرداری صدرا کمتر از دو سال است و توسط خود شهردار به مجموعه شهرداری صدرا اضافه شده اند.

شجاعیان با بیان اینکه این سومین طرح سوالی است که در دو سال اخیر از شهردار داشته ام، گفت: پارسایی باید توضیح دهد که ملاک و شاخص انتخاب نیروها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد معین چه بوده است.

وی با مخاطب قرار دادن شهردار در سخنانی صریح گفت: چگونه به خودمان اجازه فامیل بازی می‌دهیم در حالی که در این شهر افراد بسیاری یتیم و بی سرپرست وجود دارند که مداوم تقاضای کار دارند و دستشان به جایی بند نیست؟ چه کار باید بکنند که بتوانند وارد سیستم شوند؟ چه گناهی کرده اند که فامیل شهردار و معاون شهردار نیستند؟

عضو شورای شهر صدرا با بیان اینکه شهردار باید درباره نامه ارسالی به استانداری توضیح دهد، خطاب به دیگر اعضای شورا افزود: ملاحظات را کنار بگذارید، به وظیفه نمایندگی خود عمل کرده و از حق و حقوق کارکنان دفاع کنید. شهرداری که تخلف می‌کند حتی اگر یک روز از عمر شورا باقی مانده باشد باید کنار برود.