ژنراتورها خاموش؛ اقامتگاه های گردشگری شیراز در تاریکی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صنعت هتلداری در استان فارس، که یکی از قطب‌های گردشگری کشور به شمار می‌رود، در روزهای اخیر با بحرانی جدی و بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند. دلیل اصلی این بحران، قطع کامل تأمین گازوئیل مورد نیاز برای ژنراتورهای اضطراری در هتل‌ها است.

با توجه به اینکه قطعی برق و ناترازی انرژی در مناطق مختلف کشور وجود دارد، هتل‌ها معمولاً از ژنراتورهای پشتیبان برای حفظ عملکرد سیستم‌های حیاتی خود استفاده می‌کنند. اما در وضعیت کنونی، نبود گازوئیل به معنای از کار افتادن کامل این ژنراتورها است.

این موضوع تبعات سنگینی به همراه داشته است. بسیاری از هتل‌ها، به ویژه آن‌هایی که تعداد طبقات بالایی دارند، بدون برق آسانسورهای خود را از دست داده‌اند. این مسئله برای مسافرانی که با مشکلات حرکتی، سالمندان یا خانواده‌هایی که با چمدان‌های سنگین تردد می‌کنند، بسیار آزاردهنده و طاقت‌فرسا است.

در این فصل گرم سال، سیستم‌های سرمایشی نقش اساسی در رفاه حال مسافران دارند. با قطع برق و نبود امکان استفاده از ژنراتور، دمای داخل اتاق‌ها و فضاهای عمومی هتل به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و شرایطی ناخوشایند و غیرقابل تحمل برای مهمانان ایجاد شده است، ادامه این روند در فصول سرد سال نیز تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

علاوه بر آسانسور و تهویه، بسیاری از تجهیزات دیگر هتل‌ها مانند روشنایی اضطراری، سیستم‌های صوتی و تصویری و حتی برخی امکانات رفاهی در لابی‌ها و رستوران‌ها نیز به برق وابسته هستند. خاموشی گسترده در هتل‌ها باعث شده تا کیفیت کلی خدمات به شدت افت کند و تجربه‌ای ناخوشایند برای مسافران رقم بخورد.

نارضایتی عمومی و آسیب به برند گردشگری

پیامدهای این کمبود سوخت تنها به نارضایتی مسافران محدود نمی‌شود، بلکه به طور مستقیم بر اعتبار و برند گردشگری استان فارس تأثیر منفی می‌گذارد. مسافرانی که با انتظارات بالا به این استان سفر می‌کنند، با مشاهده چنین کاستی‌هایی، تجربیات منفی را به اشتراک می‌گذارند که این امر می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش تعداد گردشگران ورودی شود.

در شرایطی که رقابت در صنعت گردشگری بسیار بالاست، ارائه خدمات نامطلوب می‌تواند ضربه مهلکی به تلاش‌ها برای جذب گردشگر وارد کند.

با توجه به اینکه از طرف مالکان هتل‌ها اقدامات و رایزنی‌هایی انجام شده است و قول موافقت از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس گرفته شده، اما عملاً دسترسی به سایت و دریافت گازوئیل مورد نیاز هتل‌ها امکان‌پذیر نیست.

این وضعیت، ضرورت بازنگری در برنامه‌های مدیریت بحران در صنعت هتلداری و همچنین لزوم همکاری نزدیک‌تر با نهادهای ذی‌ربط برای اطمینان از تأمین سوخت مورد نیاز ژنراتورها در شرایط اضطراری را بیش از پیش آشکار می‌کند.

از قطعی گازوئیل تا نارضایتی مسافران، مدیران در بلاتکلیفی

سیدحسن سیادتان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران فارس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت موجود، از مشکلات عدیده‌ای خبر داد که این صنعت را در استان فارس و به خصوص در شهر شیراز تحت فشار قرار داده است.

وی به تشریح چالش‌های پیش روی هتل‌ها پرداخت و از عدم دریافت حواله‌های گازوئیل برای تأمین برق ژنراتورهای اضطراری گلایه کرد.

به گفته وی، پیگیری‌های صورت گرفته برای دریافت سهمیه ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل برای هتل‌های فارس با موانعی روبرو شده است.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران فارس با اشاره به اینکه سهم هر هتل دوهزار لیتر گازوئیل بوده‌است، افزود: پس از گذشت شش ماه از درخواست اولیه، مجدداً اعلام شده که باید برای تمدید یا دریافت سهمیه اقدام شود. این در حالی است که مدیرعامل سابق شرکت فرآورده‌های نفتی فارس در ابتدای شهریور ماه بازنشسته شده و مدیر جدیدی از تهران جایگزین ایشان گردیده است.

مدیران هتل‌های شیراز در بلاتکلیفی به سر می‌برند

سیادتان با اشاره به مشکلات اداری و بروکراتیک، از روند طولانی و پیچیده صدور نامه‌ها و تأییدیه‌ها گله‌مند بود و گفت: مدیران هتل‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند و این وضعیت عملاً مانع از پیشبرد امور و ارائه خدمات مطلوب به مسافران شده است.

وی همچنین به مشکلات فنی ناشی از قطعی برق و نبود گازوئیل اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های ما دچار آسیب شده‌اند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران فارس ادامه داد: برنامه‌ریزی‌های فعلی به گونه‌ای نیست که بتواند از چنین حوادثی جلوگیری کند و مشکلات تنها به این مورد محدود نمی‌شود.

وی با انتقاد از عدم حمایت کافی از سوی نهادهای مسئول، بیان کرد: سازمان‌ها صنعت هتل‌داری را حمایت نمی‌کنند؛ در زمان مقرر مالیات‌ها را پرداخت کرده و حمایت خود را اعلام می‌کنیم، اما هیچ کمکی به این صنعت مهم صورت نمی‌گیرد.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران فارس در ادامه به نارضایتی مسافران اشاره کرد و گفت: مردم وقتی به شیراز می‌آیند، انتظار آسایش و رفاه دارند. قطعی برق، از کار افتادن آسانسورها و نبود تهویه مطبوع، تجربه‌ای بسیار ناخوشایند برای آنها رقم می‌زند.

۱ در پایان، سیادتان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌های بیشتر و همکاری مسئولان، بتوان بر مشکلات موجود فائق آمد و گامی در جهت بهبود وضعیت گردشگری و خدمات هتلداری در استان فارس برداشت.

موضوع اختصاص سهمیه گازوئیل به هتل‌های شیراز به صورت جدی پیگیری می‌شود

مهدی پارسایی سرپرست معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گردشگری یکی از ارکان اصلی توسعه استان فارس گفت: توجه به زیرساخت‌های گردشگری برای جذب مخاطب بسیار مهم و ضروری است.

وی با اشاره به اینکه ناترازی انرژی نباید منجر به کم رونق شدن حوزه مهم گردشگری شود، ادامه داد: موضوع عدم اختصاص سهمیه گازوئیل به هتل‌های شیراز را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.

پارسایی تصریح کرد: این موضوع مهم با تعامل با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان و جامعه هتلداران فارس قابل حل است.

لازم به ذکر است در تماسی که خبرنگار مهر با هدایت اله طاهری، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان فارس داشت، ایشان اعلام کردند که بازنشسته شده‌اند و اظهارنظر در خصوص موضوع منوط به نظر مدیرعامل جدید است، لذا پیگیری این موضوع از طریق خبرنگار مهر ادامه خواهد داشت.