به گزارش خبرگزاری مهر، بیلبوردهای رنگارنگ این کمپین که با طراحی متفاوت و چشمگیر در نقاط مختلف شهر نصب شده‌اند، نه تنها پیام برند را به شکلی خلاقانه منتقل کرده‌اند، بلکه به زیبایی بصری فضاهای شهری نیز افزوده‌اند. بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویر این بیلبوردها، از «حال و هوای رنگی‌تر خیابان‌ها» و «تأثیر مثبت تبلیغات بر روحیه مردم» سخن گفته‌اند.

در فضای مجازی نیز بازخوردها کم‌نظیر بوده است؛ ده‌ها نفر از فعالان شبکه اجتماعی به طراحی متفاوت و پرانرژی این کمپین پرداخته‌اند نظرات مثبتی ابراز کرده‌اند. کارشناسان بازاریابی، استفاده از رنگ‌های جسورانه و اجرای یکپارچه پیام در محیط شهری و رسانه‌های دیجیتال را از عوامل اصلی موفقیت این حرکت تبلیغاتی می‌دانند.

این کمپین نمونه‌ای موفق از تبلیغاتی است که همزمان پیام محصول را منتقل می‌کند، زیبایی بصری شهر را افزایش می‌دهد و تعامل اجتماعی ایجاد می‌کند.