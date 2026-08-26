به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان نشست هیئت رئیسه فدراسیون درباره آخرین وضعیت تیم ملی و تصمیم این هیئت درباره ادامه همکاری با امیر قلعهنویی توضیحاتی ارائه کرد.
وی اظهار داشت: امیر قلعهنویی به همراه سعید الهویی در جلسه هیئت رئیسه حاضر شدند و در این نشست برنامه تیم ملی تا رقابتهای جام ملتهای آسیا مورد بررسی و بررسی قرار گرفت و برنامهریزی لازم برای این مسابقات انجام شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: در این جلسه عملکرد تیم ملی در جام جهانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و هفت پلان آمادهسازی تیم ملی تا جام ملتهای آسیا ارائه شد و توضیحات لازم در این خصوص به اعضای هیئت رئیسه ارائه شد.
علوی با اشاره به ارائه توضیحات جامع درباره برنامه تیم ملی گفت: با توجه به توضیحات جامع و مصوری که در این جلسه ارائه شد، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرارداد امیر قلعهنویی را تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا تمدید کرد.
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