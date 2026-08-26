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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

با مصوبه هیئت رئیسه؛

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ماند

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ماند

با اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در پایان نشست هیئت رئیسه فدراسیون درباره آخرین وضعیت تیم ملی و تصمیم این هیئت درباره ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی توضیحاتی ارائه کرد.

وی اظهار داشت: امیر قلعه‌نویی به همراه سعید الهویی در جلسه هیئت رئیسه حاضر شدند و در این نشست برنامه تیم ملی تا رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مورد بررسی و بررسی قرار گرفت و برنامه‌ریزی لازم برای این مسابقات انجام شد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: در این جلسه عملکرد تیم ملی در جام جهانی نیز مورد بررسی قرار گرفت و هفت پلان آماده‌سازی تیم ملی تا جام ملت‌های آسیا ارائه شد و توضیحات لازم در این خصوص به اعضای هیئت رئیسه ارائه شد.

علوی با اشاره به ارائه توضیحات جامع درباره برنامه تیم ملی گفت: با توجه به توضیحات جامع و مصوری که در این جلسه ارائه شد، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال قرارداد امیر قلعه‌نویی را تا پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تمدید کرد.

کد مطلب 6928473
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      2 0
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      حذف از جام ملت ها هم مسجل شد
      • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
        2 0
        با ز چند قدم به عقب برگشتیم
    • ناشناس IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      0 0
      پاسخ
      باعرض تبریک به آقای قلعه نویی بابت ماندگاری بعنوان مربی تیم میلی فوتبال آقای تاج وجمع رفقا
    • ابراهیم IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      2 0
      پاسخ
      با قلعه‌نویی به جایی نمی‌رسیم. تنها راه برکناری قلعه نویی و آوردن مربی درجه یک است.
    • مراد IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 0
      پاسخ
      ایشان با۴۸تیمی هم نتوانست به جام جهانی بره

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