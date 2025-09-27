هدیه وزیر ارتباطات به خراسان جنوبی؛ موافقت با هوشمندسازی معادن استان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در جلسه دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه تاکنون پروژههای متعددی در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی استان خراسان جنوبی به بهرهبرداری رسیده است، افزود: امروز هم ۶۱ پروژه جدید با اعتباری بالغ بر نیم همت افتتاح خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای وزیر ارتباطات در استان، گفت: برگزاری نشست با نخبگان، اندیشمندان و اساتید دانشگاهی خراسان جنوبی به عنوان یکی از برنامههای در دستور کار امروز، اقدامی ارزشمند در جهت تقویت مسیر توسعه علمی و فناوری است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موافقت وزیر ارتباطات با اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان، بیان کرد: طرح هوشمندسازی معادن، نقطه عطفی در افزایش بهرهوری است.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی خراسان جنوبی، اظهار داشت: ظرفیتهای علمی و دانشگاهی خراسان جنوبی فرصتی بیبدیل برای گسترش فعالیتهای دانشبنیان و توسعه اشتغال است.
هاشمی بیان کرد: خواستاریم پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در استان ایجاد شود چراکه تحقق این موضوع زمینه شکوفایی نوآوریها و تقویت کسبوکارهای فناورانه را فراهم خواهد ساخت.
نظر شما