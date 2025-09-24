  1. استانها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

سردار دلیری: قاتل ۲ جوان زاهدانی در گلستان دستگیر شد

زاهدان - جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتلی در گلستان خبر داد که دو فقره قتل در شهر زاهدان مرتکب شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع دو فقره قتل در شهرستان زاهدان مراتب رسیدگی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل به استان گلستان متواری که پس از شناسایی تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان س و ب به محل عزیمت و قاتل با همکاری پلیس آگاهی استان گلستان در مخفیگاهش دستگیر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

در پایان خاطرنشان کرد: قاتل در برابر ادله پلیس لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را انتقام جویی و اختلافات شخصی بیان کرد.

