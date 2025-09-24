سردار دلیری: قاتل ۲ جوان زاهدانی در گلستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع دو فقره قتل در شهرستان زاهدان مراتب رسیدگی پرونده در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد قاتل پس از ارتکاب قتل به استان گلستان متواری که پس از شناسایی تیمی از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی استان س و ب به محل عزیمت و قاتل با همکاری پلیس آگاهی استان گلستان در مخفیگاهش دستگیر و جهت انجام تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

در پایان خاطرنشان کرد: قاتل در برابر ادله پلیس لب به اعتراف گشود و انگیزه خود را انتقام جویی و اختلافات شخصی بیان کرد.