مراسم آزادسازی ۵۲ زندانی معسر در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آزادسازی زندانیان معسر ظهر چهارشنبه توسط حقوق یاران جهادگر سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مسئولان سازمان‌های بسیج حقوق دانان سراسر کشور و سازمان‌های زندان‌های کشور در زاهدان برگزار شد.

مدیر سازمان بسیج حقوقدانان سپاه سلمان در این مراسم اظهار داشت: ۵۲ زندانی جرائم غیر عمد در سیستان و بلوچستان آزاد شدند.

سرهنگ ابوالحسن رضایی افزود: هم زمان با چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس سازمان بسیج حقوق دانان استان سیستان و بلوچستان در ازاد سازی تعداد ۴۲ زندانی جرائم غیر عمد استان سیستان و بلوچستان با ستاد دیه استان مشارکت و این افراد از زندان رهایی یافتند. جهت آزادی ۴۲ نفر مبلغ ۴۲۶ میلیون تومان از طرف سازمان بسیج حقوق دانان و بسیج سازندگی سپاه سلمان استان کمک و پرداخت است.

وی بیان کرد: همچنین تعداد ۱۰ نفر از افرادی که به دلایل مشکلات مالی و پرداخت مهریه و نفقه محکوم شدند با مساعدت کانون بسیج حقوق دانان شورای حل اختلاف استان از شکات آنان رضایت اخذ و این متهمین قبل از ورود به زندان آزاد شدند.

رضایی تصریح کرد: ارزش مبالغ محکومیت این ۱۰ نفر بالغ بر ۶ میلیارد ریال بوده که خوشبختانه قبل از ورود به زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.