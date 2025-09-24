به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری، پیش از ظهر سه‌شنبه در جشن متمرکز روز بهورز که در شهرستان سملقان برگزار شد، اظهار کرد: بهورزان چندین روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند و در سخت‌ترین شرایط به مردم خدمت می‌کنند.

وی افزود: بهورزان پیام‌آور فرهنگ سلامت جامعه هستند و نقش مهمی در کاهش هزینه‌های درمان و ارتقای شاخص‌های بهداشتی دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فعالیت بهورزان بسیار ارزشمند است، بیان کرد: بهورزان حتی در دورترین نقاط به مردم خدمت می‌کنند و مهربانی در وجود آنان موج می‌زند.

در ادامه این مراسم، سید احمد هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، با اشاره به کاهش شاخص‌های مرگ‌ومیر گفت: مرگ‌ومیر مادران باردار که روزگاری ۱۲۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده بود، امروز به حداقل رسیده است. همچنین سال گذشته یک درصد کاهش مرگ نوزادان در استان ثبت شد و این رقم اکنون به حدود ۱۹ در ۱۰۰ هزار تولد زنده رسیده است.

وی با تأکید بر توسعه شبکه بهداشت و نقش مهم بهورزان افزود: تحت پوشش قرار گرفتن مادران باردار توسط شبکه بهداشت، نقطه آغاز موفقیت‌ها در حوزه سلامت بوده و امروز نیز تلاش‌های بهورزان نقش مهمی در کاهش مرگ‌ومیر و افزایش امید به زندگی داشته است.

هاشمی با بیان اینکه بهورزان همواره در فرهنگ‌سازی سلامت و حمایت از جمعیت جوان نقش ویژه‌ای ایفا کرده‌اند، گفت: پیگیری‌هایی برای بهبود پرداختی‌ها و افزایش کارانه این قشر زحمتکش در دستور کار قرار گرفته است.