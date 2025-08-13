  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

اختصاص ۲ هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های پنج شهرستان خراسان شمالی

اختصاص ۲ هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های پنج شهرستان خراسان شمالی

بجنورد- نماینده بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس گفت: سهمیه جدید ۲ هزار تنی قیر رایگان برای شهرداری‌های پنج شهرستان خراسان شمالی جهت بهسازی معابر شهری اختصاص یافت.

محمدمهدی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با موافقت معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سهمیه جدید دو هزار تنی قیر رایگان به شهرداری‌های حوزه انتخابیه اختصاص یافت.

وی افزود: در گفت‌وگو با رئیس سازمان شهرداری‌های کشور، ضمن تشریح وضعیت درآمدی شهرداری‌های حوزه انتخابیه و درصد بالای معابر نیازمند مرمت و بهسازی، خواستار افزایش سهمیه قیر رایگان شدم و معاون وزیر کشور نیز دستور لازم را به مدیران زیرمجموعه صادر کرد.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس گفت: با توجه به افزایش سهمیه، لازم است شهرداران برای دریافت سهمیه تخصیصی جدید با متولیان امر در سازمان شهرداری‌ها در تماس باشند و پیگیر دریافت سریع‌تر سهمیه‌های خود شوند.

کد خبر 6559554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها