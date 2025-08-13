محمدمهدی شهریاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با موافقت معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، سهمیه جدید دو هزار تنی قیر رایگان به شهرداریهای حوزه انتخابیه اختصاص یافت.
وی افزود: در گفتوگو با رئیس سازمان شهرداریهای کشور، ضمن تشریح وضعیت درآمدی شهرداریهای حوزه انتخابیه و درصد بالای معابر نیازمند مرمت و بهسازی، خواستار افزایش سهمیه قیر رایگان شدم و معاون وزیر کشور نیز دستور لازم را به مدیران زیرمجموعه صادر کرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس گفت: با توجه به افزایش سهمیه، لازم است شهرداران برای دریافت سهمیه تخصیصی جدید با متولیان امر در سازمان شهرداریها در تماس باشند و پیگیر دریافت سریعتر سهمیههای خود شوند.
