خشکسالی سال جاری تولید پنبه در خراسان شمالی را نشانه گرفته است

محمدمهدی شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع و مصارف آب اظهار کرد: از میان ۴۵۰ روستای حوزه انتخابیه، نزدیک به ۳۰۰ روستا با کمبود جدی آب آشامیدنی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه خشکسالی شدید امسال تأثیر مستقیم بر حجم تولیدات کشاورزی به‌ویژه محصول پنبه گذاشته است، افزود: برای کاهش خسارت‌ها، لازم است جهاد کشاورزی کشاورزان را در انتخاب الگوهای کشت متناسب با شرایط کم‌آبی راهنمایی کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگرچه مشکل آب بسیار جدی است اما با برنامه‌ریزی اصولی و افزایش بارندگی، امیدواریم این معضل در سال‌های آینده به شکل ریشه‌ای حل شود.