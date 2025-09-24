رئیسی: جهش تولید کشاورزی در ۲۵ استان کشور پایدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رئیسی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی دستاوردهای طرح جهش تولید، ضمن قدردانی از کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی اظهار داشت: طرح جهش تولید از معدود برنامه‌هایی است که با وجود تغییر دولت‌ها، بدون وقفه ادامه یافته و به یک طرح ملی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این طرح از دوره مخبر آغاز شد و تاکنون در سه دولت متوالی دنبال شده است، افزود: با افزایش بهره‌وری و راندمان می‌توان با منابع موجود غذای حداقل ۱۵۰ میلیون نفر را تأمین کرد.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام تأکید کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح از مرزهای کشور دفاع می‌کنند، کشاورزان و کارشناسان نیز در خط مقدم تأمین امنیت غذایی قرار دارند و در شرایط بحرانی هیچ نگرانی از بابت تأمین غذای مردم وجود نداشت.

رئیسی با اشاره به پایان دوره نخست طرح و آغاز دوره دوم تحت عنوان «پایداری جهش تولید» گفت: این طرح ابتدا در شش استان آغاز شد و اکنون در ۲۵ استان و بیش از ۵.۶ میلیون هکتار زمین کشاورزی در حال اجرا است.

وی همچنین از آغاز طرح جهش تولید در شالیزارهای مازندران با وسعت ۷۰ هزار هکتار خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این طرح در سال‌های آینده در حوزه برنج نیز به جهش تولید منجر شود.

معاون ستاد اجرایی فرمان امام در پایان خاطرنشان کرد: این ستاد آماده است در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای پایداری امنیت غذایی کشور به ویژه در محصولات استراتژیک، حمایت و همکاری کامل داشته باشد.