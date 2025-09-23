  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۰

دانش آموزان سرمایه آینده کشور؛ راه قله‌های موفقیت با تلاش هموار می‌شود

سمنان- نماینده عالی وزیر آموزش و پرورش در «پروژه مهر» استان سمنان دانش آموزان را سرمایه‌های آینده کشور برشمرد و گفت: راه رسیدن به موفقیت با تلاش شما دانش آموزان هموار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زارعی پیش از ظهر دوشنبه در آیین نواختن زنگ سال تحصیلی جدید به میزبانی دبیرستان دخترانه شاهد حسین کافیه میرزایی سمنان با بیان اینکه دانش آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند، ابراز داشت: در راه اعتلای این سرزمین نیازمند آموزش هستیم که از طریق مدارس به دانش آموزان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه راه اعتلای این سرزمین در گرو توسعه و پیشرفت است، افزود: مسیر قله‌های موفقیت با تلاش شما دانش آموزان هموار می‌شود.

نماینده عالی وزیر آموزش و پرورش در «پروژه مهر» استان سمنان با بیان اینکه مدارس، سنگرهای تربیت سرمایه‌های آینده کشور را تشکیل می‌دهند، ابراز داشت: مدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت در این بین نقش محوری و مهم ایفا می‌کند.

زارعی با بیان اینکه همکاری خانواده و معلمان در مسیر رشد و پیشرفت دانش‌آموزان مورد تأکید است، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که هزینه کرد برای دانش آموزان در واقع سرمایه گذاری برای آینده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سه هزار شهید استان سمنان، به ویژه ۶۰۲ دانش‌آموز شهید و ۱۲۴ معلم شهید این استان، افزود: امروز ما در کمال آرامش و زیر پرچم پرافتخار ایران اسلامی سال تحصیلی را آغاز می‌کنیم که این نعمت، مرهون ایثارگری مردان و شیر زنان این مرز و بوم است.

