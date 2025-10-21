پورامینایی: عامل قتل جوان ریگانی قبل از خروج از کشور دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، گفت: اواخر شهریور ماه امسال، قتل مسلحانه یک مرد جوان در حوزه شهرستان ریگان رخ داد و بلافاصله، ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی استان با پیجویی های بی وقفه و اقدامات اطلاعاتی، عامل این قتل را شناسایی و تحت ردزنی قرار دادند.

وی افزود: در نهایت ماموران از حضور این فرد در یکی از نقاط استان اصفهان مطلع و لحظاتی قبل با اعزام یک تیم عملیاتی از ماموران پلیس آگاهی به استان اصفهان، موفق شدند قاتل فراری را پس از ۲۴ ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس و در حالی که قصد خروج از کشور از سمت مرزهای شمال غرب را داشت، دستگیر کنند.