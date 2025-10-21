  1. استانها
  2. کرمان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

پورامینایی: عامل قتل جوان ریگانی قبل از خروج از کشور دستگیر شد

پورامینایی: عامل قتل جوان ریگانی قبل از خروج از کشور دستگیر شد

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری عامل قتل مسلحانه یک مرد جوان در شهرستان ریگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، گفت: اواخر شهریور ماه امسال، قتل مسلحانه یک مرد جوان در حوزه شهرستان ریگان رخ داد و بلافاصله، ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی استان با پیجویی های بی وقفه و اقدامات اطلاعاتی، عامل این قتل را شناسایی و تحت ردزنی قرار دادند.

وی افزود: در نهایت ماموران از حضور این فرد در یکی از نقاط استان اصفهان مطلع و لحظاتی قبل با اعزام یک تیم عملیاتی از ماموران پلیس آگاهی به استان اصفهان، موفق شدند قاتل فراری را پس از ۲۴ ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس و در حالی که قصد خروج از کشور از سمت مرزهای شمال غرب را داشت، دستگیر کنند.

کد خبر 6629492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها