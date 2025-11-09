سرهنگ پور امینایی: ۱۶۹ دستگاه ماینر غیر مجاز در رفسنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در پی اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیر مجاز واقع در شهر رفسنجان، از صحت موضوع اطمینان حاصل و در ادامه با هماهنگی قضائی از این محل بازرسی به عمل آوردند.

وی افزود: در بازرسی از این محل ۱۶۹ دستگاه ماینر فاقد مجوز که طبق نظر کارشناسان بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد قیمت شدند کشف و در این رابطه یک متهم دستگیر و به دادسرا معرفی شد.

جانشین انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه برخی افراد برای کسب سود، انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق به شکل بی رویه مصرف می‌کنند بر همکاری شهروندان در گزارش اینگونه تخلفات و اقدامات زیان بار تاکید کرد.