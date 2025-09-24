توزیع ۷۰۰ بسته نوشت افزار رایگان در میان دانش آموزان مهران

به گزارش خبرنگار مهر، در آیینی که با حضور فرماندار شهرستان و تعدادی دیگر از مسئولان این شهرستان به مناسبت جشن عاطفهها برگزار شد تعداد ۷۰۰ بسته نوشت افزار در میان دانشآموزان نیازمند و مددجوی مهرانی توزیع شد.
رئیس کمیته امداد شهرستان مهران در این آیین ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گزارشی از فعالیتها و برنامههای این نهاد در زمینه تامین نیازهای دانش آموزان در شروع سال تحصیلی جدید ارائه نمودند.
وی افزود: با تلاش کمیته امداد مهران و با مشارکت افراد خیر و نیکوکار تلاش میشود برای همه ی دانش آموزان نیازمند مهرانی نوشت افزار رایگان تهیه شود.
حیدر نعمتی فرماندار مهران نیز در این مراسم با قدردانی از همکاری نهادهای حمایتی و خیرین نیکوکار در کمک به نیازمندان گفت: آینده کشور در گرو تحصیل فرزندان این سرزمین است و وظیفه همه ماست که شرایط لازم برای ادامه تحصیل آنان را بدون دغدغه فراهم کنیم.
وی افزود: با همافزایی دستگاههای اجرایی، کمیته امداد و خیریهها شرایطی فراهم شده تا هیچ دانشآموزی در شهرستان مهران به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند و این جای تقدیر دارد.
در این آیین که در آستانه بازگشایی مدارس و با هدف ارتقای سطح آموزشی و حمایت از دانشآموزان نیازمند برگزار شد بستههای تحصیلی رایگان در اختیار دانش آموزان مددجوی مهرانی قرار گرفت.
