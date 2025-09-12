ترامپ: مظنون ترور چارلی کرک بازداشت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرده که تصور میکند مظنون انجام عملیات ترور چارلی کرک بازداشت شده است.
در روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، چارلی کرک، فعال سیاسی محافظهکار آمریکایی و بنیانگذار سازمان « Turning Point USA» ، در حالی که در دانشگاه « Utah Valley» سخنرانی میکرد، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.
ترامپ در این گفتگو همچنین مدعی شد که اوضاع غزه را رو به راه خواهد کرد. وی خطاب به مردم گفت: به یاد داشته باشید که من کسی هستم که اسرا [ی اسرائیلی] را باز میگردانم و ویتکاف کار خود را به خوبی انجام داد.
نظر شما