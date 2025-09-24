به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نیکمنش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، از ابلاغ مصوبهای در خصوص ممنوعیت نگهداری قوطیهای مصرفشده روغن موتور در واحدهای تعویض روغنی با هدف پیشگیری از سوءاستفاده از ظروف خالی و مقابله با عرضه روغن موتور تقلبی و بیکیفیت خبر داد.
بر اساس این مصوبه، متصدیان این واحدها ملزماند پس از تخلیه کامل روغن، قوطیها را معدوم کنند. اجرای این دستورالعمل، با هدف تضمین سلامت مصرفکنندگان و حفظ اصالت و کیفیت محصولات، میتواند موجب کاهش قابلتوجه عرضه روغنهای تقلبی و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش شود.
نظر شما