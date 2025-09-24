  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

نگهداری قوطی‌ خالی روغن موتور در تعویض روغنی‌ها ممنوع است

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از ابلاغ مصوبه‌ای جدید خبر داد که بر اساس آن، واحدهای تعویض روغنی موظف‌اند پس از تخلیه کامل روغن باید قوطی‌های مصرف‌شده را معدوم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام نیک‌منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، از ابلاغ مصوبه‌ای در خصوص ممنوعیت نگهداری قوطی‌های مصرف‌شده روغن موتور در واحدهای تعویض روغنی با هدف پیشگیری از سوءاستفاده از ظروف خالی و مقابله با عرضه روغن موتور تقلبی و بی‌کیفیت خبر داد.

بر اساس این مصوبه، متصدیان این واحدها ملزم‌اند پس از تخلیه کامل روغن، قوطی‌ها را معدوم کنند. اجرای این دستورالعمل، با هدف تضمین سلامت مصرف‌کنندگان و حفظ اصالت و کیفیت محصولات، می‌تواند موجب کاهش قابل‌توجه عرضه روغن‌های تقلبی و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش شود.

کد خبر 6600877
علی فروزان فر

