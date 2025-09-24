صالحی: شهید نصرالله عزت و اقتدار را برای تشیع به ارمغان آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از کتاب «خسوف در بیروت» با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و جمعی از نویسندگان کتاب، چهارشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۴، در خانه شعر و ادبیات برگزار شد.

سید عباس صالحی در این مراسم با اشاره به اهمیت تشییع سید حسن نصرالله گفت: چیزی که پایان نبود و نیست، یک آغاز بود؛ آغاز تشییع باشکوه سید حسن نصرالله که از جهات مختلف یک نقطه عطف در تاریخ منطقه و مقاومت به شمار می‌آید. آنچه از این تشییع می‌توان یاد کرد، هم به عنوان یک سوگ بزرگ و هم یک حماسه رفیع محسوب می‌شود که مردم لبنان و تمامی علاقه‌مندان به سید از خود نشان دادند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این ترکیب سوگ و حماسه، به ویژه در میان مردم لبنان، بر اساس دریافتی بود که از سید حاصل می‌شد. امروز در حد فرصتی مختصر می‌خواهم به نکاتی اشاره کنم که می‌تواند دریچه‌ای برای فهم بهتر باشد؛ اینکه سید حسن نصرالله ادامه‌دهنده راه امام موسی صدر بود و این دو بزرگ‌مرد در حیات خود، تاریخی را برای لبنان، تشیع، اسلام و مقاومت رقم زدند.

صالحی با بیان مشترکات سید حسن نصرالله و امام موسی صدر گفت: نخست آنکه هر دو شخصیت جوهره‌ای برای عزت و اقتدار شیعه در لبنان شدند. شیعه لبنان سابقه دیرینه‌ای دارد و از همان قرن اول هجری، مردم لبنان ارتباط خود با اهل بیت را از طریق حضرت ابوذر دنبال می‌کردند. بزرگان بسیاری نیز در منطقه لبنان پرورده شدند، از جمله مرحوم شیخ عاملی، که به بخشی از تاریخ شیعه لبنان اشاره کرده است. با این حال، پیش از حضور امام موسی صدر، شیعه لبنان از نظر اقتصادی و منزلت اجتماعی در شرایط مطلوبی نبود.

وی افزود: امام موسی صدر در سال ۱۳۳۸ شمسی وارد لبنان شد؛ در آن زمان ۳۱ ساله بود و تقریباً ناآشنا با منطقه بومی، تنها دو بار پیش از آن به لبنان آمده بود، اما توانست دگرگونی عمیقی در لبنان ایجاد کند. او از طریق تحولات اجتماعی، ایجاد خیریه‌ها، حرکت محرومین و اقدامات قانونی، از جمله تأسیس مجلس اعلای شیعه لبنان در سال ۱۹۶۷، زمینه عزت و قدرت شیعه را فراهم کرد. مسیر ایجاد اقتدار و عزت برای شیعه، توسط شهید سید حسن نصرالله ادامه یافت.

صالحی یادآور شد: سید حسن نصرالله از سال ۱۹۹۲، رهبری حزب‌الله را برعهده گرفت و رویدادهایی مانند خروج اسرائیل از لبنان و جنگ ۳۳ روزه را مدیریت کرد. شیعه‌ای که پیش از امام موسی صدر تحقیر شده، خفته و مستضعف بود، به اقتدار و عزت رسید و امروز شاهدیم که مردم لبنان، حتی در شرایطی که جنگنده‌ها بالای سرشان هستند، با سید حسن نصرالله به عنوان نماد عزت و اقتدار رفتار می‌کنند.

وی ویژگی دوم این دو شخصیت را توجه به مسئله فلسطین دانست و گفت: امام موسی صدر مسئله مقاومت فلسطین را محور اصلی فعالیت‌های خود می‌دانست. او اسرائیل را شر مطلق می‌دانست و با همین نگاه، مسیر مقاومت را پیش برد. این نگرش، میراث امام موسی صدر بود و شهید سید حسن نصرالله آن را با همان دید دنبال کرد. نگاه او به فلسطین مبتنی بر وجدان انسانی، دینی و بشری بود و مسئله فلسطین را نه تنها برای جهان اسلام، بلکه برای انسانیت یک موضوع مهم می‌دانست.

صالحی ویژگی سوم این دو شخصیت را در مناسبات اجتماعی و بین‌فرقه‌ای دانست و افزود: امام موسی صدر با مسیحیان و اهل سنت ارتباط نزدیکی برقرار کرد و تلاش کرد از فروپاشی جامعه لبنان و ادامه جنگ داخلی جلوگیری کند. شهید سید حسن نصرالله نیز در همین مسیر حرکت کرد و با حفظ وحدت جامعه لبنانی، مانع از شکل‌گیری جنگ داخلی گسترده شد. این اقدامات موجب شد تشییع سید حسن نصرالله، در شرایط دشوار لبنان، با شکوه و نظم قابل توجهی برگزار شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این دو شخصیت با ایجاد عزت و اقتدار برای تشیع و توجه به مقاومت، همچنین با مناسبات شخصی و اجتماعی با مسیحیان و اهل سنت، فضایی ایجاد کردند که جامعه لبنان همچنان از همگرایی و وحدت برخوردار باشد. این اقدام‌ها زمینه‌ساز تشییع باشکوه سید حسن نصرالله شد که تصور آن در شرایط ماه‌ها یا حتی سال‌ها بحران و سرکوب غیرممکن به نظر می‌رسید.

صالحی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: روایت‌هایی که از زندگی، فعالیت‌ها و تشییع سید حسن نصرالله منتشر شده، می‌تواند مکملی برای فهم بهتر حیات، تشبیه و شهادت او باشد. این روایت‌ها، هم پیش از شهادت و هم پس از آن، می‌توانند نسل نوجوان و جوان را با این شخصیت و مسیر او آشنا کنند و فرصت‌های آموزشی و فرهنگی مهمی فراهم آورند. از همه کسانی که در ثبت و انتشار این روایت‌ها تلاش کردند، سپاسگزارم و امیدوارم این روایت‌ها به تولید محتوای قابل توجه برای مخاطبان نوجوان و جوان کمک کنند.