سردار صابری: محاسبات دشمن درباره ایران کاملاً اشتباه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم سیروس صابری، شامگاه چهارشنبه، در سخنانی در مصلی صاحب الزمان ورامین، با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی و نقش جوانان و رزمندگان ایرانی در مقاومت مقابل تجاوز، گفت که محاسبات دشمنان و حامیان صدام نسبت به توانایی‌های انقلاب اسلامی «کاملاً اشتباه» بود.

صابری با یادآوری اینکه «تنها دو ماه از پیروزی انقلاب گذشته بود که برخی نقاط مرزی زیر آتش دشمن قرار گرفت»، افزود: از روزهای نخستین تا سال‌های بعد، بیش از ۲۵ کشور به‌صورت مستقیم نیروی انسانی و تجهیزات در اختیار صدام قرار دادند و بیش از ۳۶ کشور دیگر نیز به شکل‌های مختلف از او حمایت می‌کردند؛ با این حال جوانان مؤمن و بسیجی ما با کمترین امکانات و تکیه بر ایمان و ایثار، مقابل این هجمه ایستادند.

وی با اشاره به کمبودهای ابتدایی اعم از عدم وجود موشک و کمبود تسلیحات، گفت: در سال‌های اول جنگ حتی یک موشک که بتواند هدف بزند نداشتیم؛ اما رزمندگان ما که بسیاری‌شان برای نخستین بار اسلحه به دست می‌گرفتند، با تکیه بر آموزش‌های قبل از عملیات و اجرای عملیات‌های شبانه توانستند معادلات را تغییر دهند.

صابری افزود که حمله عراق را نتیجه‌ی «جلسات پنهانی برخی سران منطقه‌ای و مشاوره‌های قدرت‌های غربی» دانست و تاکید کرد: به صدام گفته بودند ایران چیزی ندارد و به‌سرعت سقوط خواهد کرد؛ اما این تصور با ایمان راسخ، رهبری مدبرانه امام راحل و فداکاری مردم ایران روبه‌رو شد و نتیجه‌ای عکس آنچه دشمن انتظار داشت به همراه آورد.

این فرمانده ارشد دفاع مقدس با مرور خاطراتی از روزهای دشوار جنگ گفت: بسیاری از عملیات‌ها در شب انجام می‌شد و بچه‌ها با کمترین امکانات و با اشک و ناله، اما با روحیه‌ای مثال‌زدنی، خاک را از دست دشمن بازپس گرفتند. در مقاطعی جاده‌ها محاصره شد و شرایط بسیار سخت بود، اما با صبر، ایثار و توکل به خدا راه‌ها باز شد و مناطق آزاد شد.

صابری در پایان سخنان خود تصریح کرد: آنچه امروز از آن می‌آموزیم این است که همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس با اتکا به ایمان و رهبری پیروز شدیم، امروز نیز با توکل به خدا و هدایت‌های دینی و ملی، در برابر هر تهدیدی ایستادگی خواهیم کرد.