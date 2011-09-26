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۴ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۲

آیت الله معلمی:

ایجاد شعور سیاسی و بصیرت از برکات انقلاب است

ایجاد شعور سیاسی و بصیرت از برکات انقلاب است

ساری - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ایجاد شعور سیاسی و بصیرت از برکات انقلاب اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی عصر دوشنبه در هفتمین یادواره شهدای شرکت گاز مازندران، افزود: ایثارگران در دوران دفاع مقدس هم از کشور دفاع کردند و هم اندیشه دفاع را که از اصل دفاع مهم تر است را نهادینه ساختند.

وی ایجاد شعور سیاسی و بصیرت را یکی از برکات انقلاب دانست و ادامه داد: قدرت های استکباری در هشت سال دفاع مقدس برای شکست انقلاب با تمام تجهیزات از عراق حمایت کردند که در نهایت ملت ایران با روحیه مقاومت و اتکا به ایمان به پیروزی رسید.
 
معلمی با اشاره به اینکه طبق آیات قرآن کریم، دست مستکبران باید به دست مومنان کوتاه شود، افزود: هرکه فرمان خدا را اجرا کند خداوند متعال او را یاری خواهد کرد.
 
وی اظهار داشت: شهدا و ایثارگران، مظلومانه و با دست خالی از کشور دفاع کردند و در محاصره شدید با دشمن جنگیدند که اگر پشتوانه عاشورای امام حسین(ع) نبود این مقاومت ممکن نبود.
 
وی یادآور شد: اقتدار امروز ملت ایران به برکت اخلاص،پایداری و توکل رزمندگان دفاع مقدس و ملت ایران است.
 
رئیس ستاد دفاع مقدس شرکت گاز مازندران اظهار داشت: دفاع مقدس یادآور حماسه ای عظیم در ملت ماست و هیچگاه از ذهن ملت پاک نخواهد شد.
 
محسن عرب مقصودی با بیان اینکه آنچه انقلاب را بیمه می کند فرهنگ ایثار و شهادت است، افزود: مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ دین و قرآن فداکاری کردند و دشمن را که علیرغم ظاهر توانمندش، بسیار شکننده بود در مقابل اراده خود به زانو درآوردند.
 
وی ادامه داد: قدرت نظام اسلامی که امروز استکبار نتواسته آنرا بشناسد و از آن هراس دارد، ایمان درونی بسیج و ملت ایران است که ریشه در فرهنگ ناب محمدی(ص) دارد.
کد مطلب 1417408

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