  1. استانها
  2. کردستان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

بسته خبری دوم مهرماه خبرگزاری مهر کردستان

بسته خبری دوم مهرماه خبرگزاری مهر کردستان

کردستان- بسته خبری خبرگزاری مهر استان کردستان به ارائه بخشی از اخبار و رویدادهای استان در دوم مهرماه می‌پردازد.

دریافت 27 MB
کد خبر 6600984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها