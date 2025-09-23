https://mehrnews.com/x396Ny ۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶ کد خبر 6599836 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۶ بسته خبری یکم مهرماه استان مرکزی اراک- در این ویدئو مهمترین عناوین خبری یکم مهرماه استان مرکزی را ملاحظه می کنید. دریافت 19 MB کد خبر 6599836 کپی شد مطالب مرتبط بیش از ۱۵۰ مدرسه اراک توسط ۲۰۰ نیروی پاکبان نظافت و شستوشو شد اجرای سند تحول بنیادین و توسعه عدالت آموزشی اولویت دولت چهاردهم بسته خبری یکم مهر ماه خبرگزاری مهر کردستان مدرسه پایگاه پرورش نسل انقلابی و متعهد به آرمانهای نظام است برچسبها بسته خبری استان مرکزی سال تحصیلی جدید خمین
نظر شما