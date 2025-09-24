به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع پرورش ماهی خرمآباد اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه آبزیپروری، اظهار داشت: استان باتوجهبه شرایط جوی مناسب، طول رودخانههای جاری و حجم آب چشمهها، یک استان پیشرو در این زمینه است.
وی افزود: پیشبینی میشود امسال در حوزه تولید بچهماهی، بیش از ۱۵۰ تن بچهماهی اصلاح نژاد شده در استان تولید شود که ضمن تأمین نیاز استان و استانهای همجوار، آمادگی برای صادرات این محصول به کشورهای همسایه نیز وجود دارد.
مدیرکل شیلات لرستان با تأکید بر فعالیت اداره کل شیلات در راستای افزایش کمی و کیفی تولیدات آبزیان، گفت: استان لرستان در حوزه تولید ماهی و بچهماهی سردابی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.
بیرانوند به موضوع تولید ماهیان خاویاری اشاره کرد و افزود: پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، بیش از یک تن خاویار برداشت و بیش از ۳۰۰ تن گوشت ماهی خاویاری به بازار تحویل داده شود.
وی گفت: در صورت تکمیل و بهرهبرداری از زیرساختهای مجتمعهای خاویاری موجود، استان لرستان در رتبههای برتر تولید خاویار کشور قرار گرفته و در کنار استانهای شمالی بهعنوان زیستگاه اصلی این محصول در ایران و جهان مطرح خواهد شد.
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به وضعیت تأمین خوراک آبزیان در استان، تصریح کرد: هماکنون پنج کارخانه تولید خوراک در لرستان فعال هستند، اما باتوجهبه نیاز سالانه استان به بیش از ۵۰ هزار تن خوراک، بخش عمده این نیاز از استانهای همجوار تأمین میشود.
بیرانوند از وجود ظرفیت مناسب برای سرمایهگذاری در این حوزه خبر داد و گفت: این ظرفیت برای تأمین کامل نیاز استان وجود دارد و اداره کل شیلات لرستان آماده پذیرایی از سرمایهگذاران در این بخش است.
