سفیر پاکستان در ایران حرم مطهر حضرت معصومه(س) را زیارت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مدثر تیپو سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران، عصر چهارشنبه با حضور در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به همراه جمعی از همراهان خود، ضریح مطهر بانوی کرامت را زیارت کرد.
وی در جریان این سفر معنوی علاوه بر حضور در جوار ضریح مطهر و اقامه دعا، از صحنها و رواقهای مختلف حرم بازدید و با بخشی از برنامهها و خدمات فرهنگی و مذهبی این آستان مقدس آشنا شد.
بر اساس این گزارش، بازدید از بخشهای مختلف مجموعه حرم مطهر، آشنایی با معماری و هنر اسلامی بهکاررفته در ابنیه تاریخی این بارگاه نورانی و نیز آگاهی از کاربریهای متنوع بناها در ادوار مختلف تاریخی از جمله بخشهای این برنامه بود.
سفیر پاکستان و هیأت همراه همچنین با خادمان و مسئولان بخشهای مختلف حرم مطهر دیدار و گفتوگو کردند و در جریان خدماترسانی فرهنگی، مذهبی و اجتماعی این آستان به زائران داخلی و خارجی قرار گرفتند.
در بخش دیگری از این برنامه، شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه معصومه (س) در تاریخ تشیع و نقش فرهنگی و علمی آن حضرت در گسترش معارف دینی برای سفیر پاکستان تشریح شد. همچنین معرفی علمای برجستهای که در جوار حرم مطهر مدفون هستند، از دیگر بخشهای بازدید امروز بود.
نظر شما