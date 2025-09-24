به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدثر تیپو

عصر چهارشنبه سفیر پاکستان با بهنام‌جو، استاندار قم، ضمن قدردانی از توضیحات استاندار و استقبال گرم مسئولان استان، گفت: مردم ایران دارای روحیه بالای کارآفرینی هستند و توانایی فوق‌العاده‌ای در تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها دارند.

وی افزود: شهر قم نمونه‌ای برجسته از یک شهر توسعه‌یافته است که آینده روشن‌تری در پیش دارد.

سفیر پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تجاری استان خاطرنشان کرد: این قابلیت‌ها می‌تواند محور اصلی تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور باشد و آماده‌ایم همکاری‌های گسترده‌تری در این زمینه داشته باشیم.

وی احداث فرودگاه قم و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را اقداماتی مؤثر در تسهیل تعاملات تجاری و گردشگری دانست و تأکید کرد: سالانه زائران بسیاری از پاکستان به قم سفر می‌کنند و این جریان معنوی و فرهنگی ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌کند.

در جریان این دیدار، دو طرف بر لزوم تقویت مناسبات و بررسی امکان برقراری خواهرخواندگی میان شهرهای ایران و پاکستان به عنوان گامی مهم برای تحکیم روابط تأکید کردند.