۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۸

توسعه قم نمونه‌ای شگفت‌انگیز از مدیریت و کارآفرینی است

قم – سفیر پاکستان در ایران، با ابراز شگفتی از توسعه چشمگیر استان قم، توانایی مردم این شهر در تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها را ستود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدثر تیپو

عصر چهارشنبه سفیر پاکستان با بهنام‌جو، استاندار قم، ضمن قدردانی از توضیحات استاندار و استقبال گرم مسئولان استان، گفت: مردم ایران دارای روحیه بالای کارآفرینی هستند و توانایی فوق‌العاده‌ای در تبدیل چالش‌ها به فرصت‌ها دارند.

وی افزود: شهر قم نمونه‌ای برجسته از یک شهر توسعه‌یافته است که آینده روشن‌تری در پیش دارد.

سفیر پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و تجاری استان خاطرنشان کرد: این قابلیت‌ها می‌تواند محور اصلی تقویت روابط اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور باشد و آماده‌ایم همکاری‌های گسترده‌تری در این زمینه داشته باشیم.

وی احداث فرودگاه قم و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را اقداماتی مؤثر در تسهیل تعاملات تجاری و گردشگری دانست و تأکید کرد: سالانه زائران بسیاری از پاکستان به قم سفر می‌کنند و این جریان معنوی و فرهنگی ظرفیت قابل توجهی برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی ایجاد می‌کند.

در جریان این دیدار، دو طرف بر لزوم تقویت مناسبات و بررسی امکان برقراری خواهرخواندگی میان شهرهای ایران و پاکستان به عنوان گامی مهم برای تحکیم روابط تأکید کردند.

