https://mehrnews.com/x397jM ۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱ کد خبر 6601072 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱ بسته خبری شبانه ۲ مهر ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6601072 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱ مهر ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
نظر شما