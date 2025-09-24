به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر بیگی شامگاه چهارشنبه در نشست رابطین نهجالبلاغه سازمانها و ادارات استان اصفهان، با اشاره به تأسیس مؤسسه نهجالبلاغه در سال ۱۳۹۳ گفت: مؤسسه نهجالبلاغه با هدف ترویج و تبیین مبانی و معارف نهجالبلاغه تأسیس شده است و امروز مرکز تحقیقات نهجالبلاغه به عنوان یک مجموعه دانش بنیان که توسط شهید طهرانچی پایه گذاشته شده یکی از مراکز مهم زیر مجموعه این مؤسسه است که مشغول فعالیت میباشد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مؤسسه نهجالبلاغه در ترویج فرهنگ نهجالبلاغه افزود: ما برنامه ۵ سالهای برای اهداف، مأموریتها و سیاستهای مؤسسه نهجالبلاغه در نظر گرفتهایم که برگزاری کنگرههای بینالمللی که تا کنون سه کنگره برگزار شده است از جمله این برنامهها است.
حجتالاسلام بیگی از برگزاری تدریس نهجالبلاغه در ۲۰۰ مسجد در قالب یکشنبههای علوی خبر داد و اظهار کرد: طرح آموزش و ترویج نهجالبلاغه به شورای فرهنگ عمومی ارائه شده است و منتظر اجرایی شدن آن هستیم، همچنین رویداد نبأ عظیم با محوریت نامه ۳۱ و ۵۳ نهجالبلاغه با موضوع تولید محتوا برای نسل جوان از دیگر رویدادها و برنامههایی است که از سوی مؤسسه نهجالبلاغه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل مؤسسه نهجالبلاغه با اشاره به استقبال از طرح سلونی از سوی خواهران و برادران علاقمند به نهجالبلاغه در ۶ استان کشور عنوان کرد: برگزاری جایزه المرتضی که به وزارت ارشاد پیشنهاد داده شده است، طرح موج آفرینی ارزشها با محوریت نهجالبلاغه، طرح احداث بوستان تفریحی نهجالبلاغه، طرح تعالی مفاهیم نهجالبلاغه در ادارات، تولید و تصویرسازی نهجالبلاغه با هوش مصنوعی و کلیپ و طرح فرزندان نهجالبلاغه از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی مؤسسه نهجالبلاغه است.
وی با بیان اینکه چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه در سالن اجلاس اصفهان برگزار خواهد شد، تصریح کرد: امسال اساتید برجسته حوزه و دانشگاه و متخصصین حوزه نهجالبلاغه در کنگره بینالمللی نهجالبلاغه حضور خواهند داشت و تلاش کردهایم تا جایی که در توان داریم وظایف خود در معرفی نهجالبلاغه را اجرا کنیم و در تلاش هستیم که نخبگان حضور پرشوری در کنگره داشته باشند و از فضای موجود حداکثر استفاده را ببریم.
حجتالاسلام بیگی با اشاره به برگزاری ۸ پنل تخصصی در چهارمین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم حضور مدیران در این کنگره است، درمان مشکلات اداری و مدیریتی ما در نهجالبلاغه آمده است و بسیاری از مشکلاتی که با آن مواجه هستیم را از این طریق میتوان برطرف کرد.
وی نهجالبلاغه را گرهگشای مشکلات کشور در حوزههای مختلف حکمرانی عنوان کرد و گفت: در مسیر ترویج و تبیین نهجالبلاغه نیازمند همراهی و همکاری دستگاههای مختلف هستیم، باید کاری کنیم که این کنگره محدود به سالن اجلاس و روز برگزاری کنگره نشود و اثرگذاری خوبی بر جامعه داشته باشد.
