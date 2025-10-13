به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک پیش از ظهر دوشنبه در سومین گردهمایی رابطین نهج‌البلاغه استان اصفهان، با بیان اینکه باید به خدای متعال متوسل و متمسک شد تا اینکه در طریقی که او برای ما ترسیم فرموده حرکت کنیم، گفت: در حقیقت باید خودمان را با برنامه‌های الهی انطباق بدهیم و باید براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بنیه‌های اتحاد مقدس را تقویت کنیم

وی در ادامه افزود: لاشخورهای داخلی و خارجی تلاش می‌کنند دو قطبی و چند قطبی در جامعه ما ایجاد کنند و اتحاد جامعه ما را برهم بزنند و وظیفه مبارزه با این توطئه دشمنان است، برای تحقق این موضوع نیز باید بر آموزه‌های قرآنی و نهج‌البلاغه و تعالیم دینی و بزرگان دین تکیه کنیم

حجت‌الاسلام سالک با بیان اینکه باید در مقابل خدا تسلیم باشیم، اظهار کرد: باید در این مسیر جان فشانی کنیم و همانطور که امام علی (ع) فرمودند باید خشم خود را به دشمنان نشان بدهیم و آینده‌های روشن و پیشرفت و عزت را در چشم انداز خود ببینیم و گام‌هایمان را مانند میخ در زمین محکم و استوار کنیم و بدانیم پشت سر ما فرهنگ. پیشینه اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام وجود دارد و جامعه اسلامی نباید دغدغه‌ای جز تبدیل شدن به یک شخصیت مؤثر برای جامعه اسلامی داشته باشد.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه نهج‌البلاغه اصفهان با اشاره به نقش مهم رابطین نهج‌البلاغه در ترویج نهج‌البلاغه در ادارات و سازمان‌های مختلف، خاطرنشان کرد: باید در این موضوع مهم ترویج و تبیین نهج‌البلاغه دقت نظر و تلاش بسیار داشت، رابطین نهج‌البلاغه پیشکسوتان مبارزه با دشمن و تحقق حکومت الله در جهان هستند، انسجام و حرکت درون تشکیلاتی رابطین نهج‌البلاغه ادارات و سازمان‌ها بسیار مؤثر و مفید خواهد بود و همه باید برای نهج‌البلاغه به نحوی کار کنیم که در قیامت شرمنده امام علی (ع) و رسول الله (ص) نباشیم و نقشی مؤثر در گسترش فرهنگ اسلام و نهج‌البلاغه داشته باشیم.

وی ادامه داد: در روز سختی سپر دست ولایت باشیم، باید با حمایت و پیروی از رهبری دشمن را به خاک سیاه بنشانیم، حرکت در پشت سر ولایت و اطاعت از رهبری به معنای امتثال امر و پا جای پای رهبری گذاشتن وظیفه ما است و بی تردید باید امتیازاتی نسبت به دیگران در منطقه فعالیت خود از طریق الگو بودن در عرصه‌های مختلف داشته باشیم.

حجت‌الاسلام سالک پیروزی در مقابل تهاجم همه جانبه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه را نتیجه تبعیت از ولایت فقیه و اتحاد و انسجام مردم دانست و تصریح کرد: امروز مردم ما مستقیماً با آمریکا که در رأس استکبار جهانی قرار دارد می‌جنگند و بهره بردن از علم و دانش و فناوری یک ضرورت در این عرصه است، نهج البلاغه یک کتاب علمی است که در این مسیر به ما بسیار کمک خواهد کرد و ترویج و تبیین نهج‌البلاغه مصداق جهاد علمی در این مسیر است.

رئیس کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه با اشاره به خطبه ۱۷۶ نهج‌البلاغه اظهار کرد: امام علی (ع) می‌فرمایند از ما در آخرت عمل می‌خواهند و ما باید پارسا و اهل ژرف نگری در معارف دین باشیم، ژرف نگری در نهج‌البلاغه راه نجات ما است و این موضوع مهمی است، در این مسیر یاد خدا به انسان اطمینان قلبی می‌دهد و کار کردن در این مسیر در حقیقت لبیک گفتن به امام علی (ع) است.

وی ادامه داد: همه ما باید یک دور نهج البلاغه را بخوانیم و باید سعی کنیم آنچه از قرآن و عترت قرآن می‌فهمیم عمل کنیم، باید به اصول و اهداف این تشکیلات اسلامی پایبند باشیم، نماز جمعه، نماز جماعت، ۲۲ بهمن و روز قدس از نمادهای اندیشه تشکیلاتی ما است و همایش رابطین نهج‌البلاغه نیز در همین راستا است.

حجت‌الاسلام سالک با تأکید بر ضرورت پاسخگویی رابطین نهج‌البلاغه به سوالات افکار عمومی، تصریح کرد: تمام قوانین جمهوری اسلامی را باید مبتنی کنیم به قوانین قرآن و نهج‌البلاغه و عترت قرآن که نیازمند تغییر و تحول اجتماعی و تشکیل پژوهشکده و دانشکده‌های مختلف دارد و این وظیفه ما است که در این مسیر گام برداریم و این اهداف را محقق کنیم.