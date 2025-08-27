به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد سالک عصر چهارشنبه در دیدار با اصغر زیدی رئیس دانشگاه لاهور پاکستان اصفهان ضمن ابراز خرسندی از حضور دکتر زیدی در مؤسسه نهج‌البلاغه، بر ضرورت همکاری بیشتر میان مؤسسه نهج‌البلاغه و دانشگاه لاهور، اظهار کرد: امروز نقش آمریکا و اسرائیل برای جهان بشریت به خوبی روشن شده است و شما شخصیتی هستید که جهان کفر به خوبی شما را می‌شناسد و بر همین اساس ارتباط میان ما ضرورت دارد.

وی در ادامه افزود: مؤسسه نور نهج‌البلاغه اصفهان امیدوار است بتواند در گسترش فرهنگ و معارف اهل بیت (ع) به ویژه امام علی (ع) نقش آفرینی کند و در این زمینه مؤثر باشد، امروز نهج‌البلاغه که کتابی است که مرجعیت علمی در جهان دارد بسیار مظلوم واقع شده است و ما در تلاش هستیم این کتاب را از مظلومیت خارج کنیم.

حجت الاسلام سالک خاطرنشان کرد: امام علی (ع) فرمودند از من بپرسید قبل از اینکه دچار فقدان من بشوید، ولی مردم ایشان را از دست دادند و امروز بشریت در نبود ایشان یتیم است.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه نهج‌البلاغه اصفهان با بیان اینکه محل این مؤسسه که ۷ قرن عمر دارد یک مدرسه علمیه است، اظهار کرد: در این مدرسه علمیه که میرزاحسن نام داشته است شخصیت‌های علمی بسیاری فعالیت داشته‌اند و ما از سال ۱۳۹۳ تا به امروز در این مکان مستقر بوده و فعالیت‌هایی در ابعاد مختلف با محوریت نهج‌البلاغه انجام داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه نهج‌البلاغه برادر و مفسر قرآن دانسته می‌شود، تصریح کرد: نهج‌البلاغه مملو از مطالب علمی، اخلاقی، سیاسی و حکمرانی است، نهج‌البلاغه مانند یک معدن کشف نشده است و باید با همکاری شخصیت‌های علمی جهان اسلام تلاش کنیم تا این کتاب ارزشمند به خوبی شناخته بشود.

حجت الاسلام سالک ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم که نهج‌البلاغه را به خانه‌های همه مردم ببریم، به همین دلیل از آموزش برای کودکان آغاز کرده‌ایم و کتاب ۴۰ حدیث با ارائه ۴۰ حکمت از نهج‌البلاغه با شعر و داستان و تصاویر جذاب طراحی شده که مسابقه‌ای براساس این کتاب بین ۳۰۰ هزار دانش‌آموز اصفهانی برگزار شد که ۹ هزار نفر در این مسابقه رتبه آوردند و از آنها تقدیر شد.

رئیس هیأت مدیره مؤسسه نهج‌البلاغه اظهار کرد: کتاب‌های متعددی در مؤسسه نهج‌البلاغه تدوین شده است، در کنار تربیت مربی ما در حال آموزش اساتید نهج‌البلاغه هستیم، چرا که آموزش نهج‌البلاغه به دیگران نیازمند اساتید توانمند است و ما در این زمینه فعالیت داریم.

وی به برگزاری کنگره‌های علمی نهج‌البلاغه؛ راه نجات اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات نهج‌البلاغه از طریق وزارت علوم در اختیار مؤسسه نهج‌البلاغه قرار گرفته است و بیش از ۳۰۰ موضوع پژوهشی برای فعالیت‌های این مجموعه تعریف شده است.

حجت الاسلام سالک با اشاره به ارتباط مؤسسه نهج‌البلاغه و دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: ارتباط ما با دیگر دانشگاه‌های کشور نیز بسیار خوب است و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی متعددی مشغول همکاری با ما هستند، تا کنون سه کنگره بین‌المللی برگزار کرده‌ایم که محور این کنگره‌ها انسان بوده و تلاش کرده‌ایم که علوم انسانی را از طریق نهج‌البلاغه به دنیا صادر کنیم.

وی با بیان اینکه از بیش از کشور خارجی در سومین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه شرکت کردند، خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰۰ مقاله به این کنگره ارسال شد و امسال در ۲۱ آبان ماه چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه برگزار خواهد شد که با توجه به اینکه امروز در جهان موضوع حکمرانی بسیار مورد بحث است ما می‌خواهیم از طریق این کنگره به جهان بگوییم که نخستین مباحث حکمرانی را اسلام و امام علی (ع) مطرح کرده‌اند و ما به حکمرانی براساس مرجعیت علمی نهج‌البلاغه نگاه می‌کنیم و نهج‌البلاغه مرجعیت حکمرانی در جهان است.