به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح چهارشنبه شب به مناسبت هفته دفاع مقدس در مسجد قدس برازجان به بررسی نقشه‌های شکست‌خورده استکبار علیه ایران انقلابی در ۴۷ سال گذشته پرداخت.

امام جمعه دشتستان با اشاره به سه نبرد سرنوشت‌ساز که علیه جمهوری اسلامی طراحی شده بود، گفت: ملت ایران با ایمان، غیرت و اقتدار، توانست در هر سه جنگ بزرگ، که با حمایت استکبار جهانی و کشورهای منطقه علیه ایران طراحی شده بود، پیروز شود و دشمن را به شکست و عقب‌نشینی وادارد.

وی اولین جنگ را دوران دفاع مقدس هشت‌ساله دانست و افزود: در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، صدام حسین به عنوان نیروی نیابتی آمریکا، با هدف فتح تهران حمله کرد، اما ملت ایران، با بسیج مردمی و ایمان انقلابی، ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دشمن واگذار شود. این جنگ، غیرت ملی و قدرت ایمان ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

امام جمعه دشتستان در ادامه به جنگ دوم، نبرد با تروریسم داعش در سوریه و عراق، اشاره و اظهار کرد: آمریکا با خلق داعش و توهم دهکده جهانی، تلاش کرد محور مقاومت را تضعیف و ایران را تجزیه کند. اما سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با الگوی دفاع از حرم، تروریسم را ریشه‌کن کرد و ایران، به قهرمان مبارزه با تروریسم تبدیل شد. شکست آمریکا در این نبرد، هزینه سنگین ۸ تریلیون دلاری را بر آنان تحمیل کرد.

وی جنگ سوم را دفاع مقدس ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: دشمن در این جنگ با طراحی فروپاشی ۷۲ ساعته جمهوری اسلامی از طریق ترور فرماندهان، حمله سایبری به زیرساخت‌ها و هک سامانه‌ها، وارد میدان شد، اما ایران، با اقتداری شگفت‌انگیز، توطئه دشمن را خنثی کرد و با التماس آنان برای آتش‌بس، غرور ملی را به اوج رساند.

حجت‌الاسلام مصلح با اشاره به اشتراکات راهبردی این سه جنگ، تصریح کرد: در هر سه جنگ، دشمن در مقام تهاجم و ایران در مقام دفاع وارد شد، اما با مشروعیت اخلاقی و مردمی، پیروز میدان شد. هدف نهایی دشمن، براندازی نظام جمهوری اسلامی بود؛ اما این نقشه‌ها یکی پس از دیگری شکست خورد و ملت ایران توانست جایگاه خود را در افکار عمومی جهان ارتقا دهد.

وی، دستاوردهای این نبردها را تقویت غرور ملی، انسجام اجتماعی، افزایش انگیزه ایستادگی در محور مقاومت و بی‌اعتبار کردن گفتمان سازش دانست و تأکید کرد: دفاع مقدس به ما آموخت که هر تهدیدی را می‌توان به فرصتی راهبردی تبدیل کرد. ایران قوی، امروز الهام‌بخش آزادگان جهان است و نظام سلطه باید بداند که هژمونی آنان در منطقه فروپاشیده است.