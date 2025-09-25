رضا علیآبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقه بزرگ دوی همگانی شهرستان بجنورد به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس صبح چهارشنبه با حضور ۵۰ ورزشکار برگزار شد.
وی در ادامه افزود: این رقابتها با همکاری هیأت دو و میدانی بسیج شهرستان، هیأت دو و میدانی بجنورد و هیأت دو و میدانی استان خراسان شمالی برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در سه رده سنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، در رده سنی زیر ۱۸ سال محسن سفیدی مقام نخست را کسب کرد، محمدمهدی باغبانی دوم شد و ابراهیم رحیمی در جایگاه سوم ایستاد.
در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز حمید رضائیان عنوان قهرمانی را به دست آورد، ابوالفضل عیدی در جایگاه دوم قرار گرفت و سید مجتبی بیکزاده سوم شد.
همچنین در رده سنی ۳۵ سال به بالا، امیر فرهادی مقام نخست را کسب کرد، رضا افشار دوم شد و علیاکبر شعبانیان در رده سوم ایستاد.
در پایان این مسابقه، به نفرات برتر حکم قهرمانی و جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.
