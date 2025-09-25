به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان سمنان به میزبانی فرمانداری سمنان خواستار پیگیری مطالبات ورزشکاران شهرستان سمنان در بخش‌های مختلف به خصوص تکمیل زیرساخت‌های ورزشی شد.

خواستار نوسازی ورزشگاه تختی سمنان به عنوان یک مطالبه و اولویت مردم یاد کرد و گفت: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری ولایت نیازمند توجه و احیای جدی است.

فرماندار سمنان با بیان اینکه احیای ورزش روستایی و احداث سوله ورزشی در بخش مرکزی سمنان از دیگر مطالبی است که می‌بایست مد نظر ورزش و جوانان استان سمنان باشد، ابراز کرد: خواستار پیگیری کمک و بهبود هیئت‌های ورزشی هستیم.

صمیمیان با اشاره به فعالیت تعداد قابل توجهی واحد تولیدی و صنعتی در شهرستان سمنان، ابراز کرد: باید تلاش کرد که این صنایع به عنوان حامیان مالی از تیم‌های ورزشی حمایت کنند و از ظرفیت این صنایع برای پویایی ورزش سمنان بهره گرفت.

وی بر ضرورت بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از زورخانه ثبت ملی شده سمنان تأکید کرد و گفت: ورزشگاه تختی سمنان نماد ورزش استان است و توجه به آن باید در اولویت قرار گیرد.