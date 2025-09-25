حمایت کامل استانداری کرمانشاه از حوزه دارو و سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خسروی مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه در نشست رؤسای داروسازان انجمن غرب کشور که با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان استانهای همجوار در کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از میزبانی این نشست و با اشاره به تجربههای شخصی خود در حوادث طبیعی و بحرانهای دارویی اظهار کرد: در سالهای ۸۲ و ۸۵ که در زلزله بم حضور داشتم و همچنین در زلزله سال ۹۶ سرپلذهاب، کمبود دارویی محسوس نبود و این نشان میدهد که در حوزه دارو کارهای مهم و اثرگذاری انجام شده است. حتی در روزهای سخت استقرار در ازگله و سرپل مراجعاتی مبنی بر کمبود دارو نداشتیم که این موضوع قابل تقدیر است و تأیید گفتههای دکتر عبدی را ثابت میکند.
خسروی با اشاره به نقش پدافند غیرعامل در مدیریت بحرانهای بهداشتی افزود: تجربه جنگ دوازده روزه و مکاتبات وزارت بهداشت و شورای امنیت کشور با استانداریها در زمینه ذخیرهسازی دارو، نشان داد که آمادهسازی استانها از منظر دارویی چقدر اهمیت دارد. در همین راستا جلسات متعددی با دانشگاه علوم پزشکی و شرکتهای دارویی برگزار شده و حتی در تأمین سوخت مورد نیاز داروخانهها، مراکز درمانی و سایر بخشها پیگیریهای گستردهای انجام گرفته است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه پیگیری مشکلات دارویی و بهداشتی در استان بدون وقفه ادامه دارد، گفت: آقای دکتر پورهاشمی مدیرکل امنیتی انتظامی و آقای دکتر سروش با راهاندازی سامانه درخواست سهمیهها به صورت شبانهروزی در کنار مجموعههای دارویی هستند و در مواقع بحرانی حتی در زمینه تأمین گازوئیل برای مراکز درمانی و نانواییها کمکهای قابل توجهی ارائه شده است.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی استاندار کرمانشاه در این حوزه تصریح کرد: استاندار محترم شخصاً موضوعات مربوط به بهداشت و سلامت را دنبال میکنند و هر اقدامی که سود آن به مردم برسد، با حساسیت پیگیری میشود. دفتر پدافند غیرعامل و معاونت اجتماعی استانداری نیز آمادگی دارند در هر حوزهای از جمله امنیتی، عمرانی یا بهداشتی ورود کرده و پشتیبانی لازم را ارائه دهند.
خسروی در پایان ضمن خدا قوت به مجموعه بهداشت و درمان استان خاطرنشان کرد: بیشترین دستور کار جلسات شورای اجتماعی استان به مسائل سلامت و بهداشت اختصاص دارد که این امر نشان میدهد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حوزه سلامت، امنیت غذایی و کارگروههای زیرمجموعه، تحرک و پویایی بسیار خوبی دارد و استانداری نیز همواره پشتیبان این حرکت خواهد بود.
