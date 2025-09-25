به گزارش خبرنگار مهر، محسن شهلایی سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نشست رؤسای داروسازان انجمن غرب کشور که با حضور مسئولان دانشگاه و نمایندگان استانهای همجوار در کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از میهمانان و داروسازان استان گفت: معاونت غذا و دارو در موقعیتی متفاوت نسبت به داروسازان قرار دارد؛ از یک سو وظیفه نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده دارد و از سوی دیگر باید دست همکاری به سمت آنان دراز کند و خوشبختانه این همکاری همواره دو طرفه بوده است.
وی با اشاره به همراهی انجمن داروسازان استان در مقاطع حساس افزود: در ماههای اخیر این انجمن در بسیاری از زمینهها یاریرسان معاونت بوده و حتی در مواردی احساس نکردیم که داروخانهها خارج از مجموعه ما فعالیت میکنند. به عنوان نمونه در ایام اربعین، در شرایطی که چند مورد مشکوک به تب کنگو وجود داشت، همکاران ما بدون حضور صاحبان داروخانهها اجازه دسترسی به داروها را فراهم کردند که نشان از اعتماد و تعامل بالای داروسازان دارد.
شهلایی با یادآوری شرایط دشوار جنگ دوازده روزه اخیر اظهار داشت: با وجود حملات گسترده به استان کرمانشاه، حتی یک مورد گزارش بسته بودن داروخانه به ثبت نرسید و داروسازان کرمانشاه با تعهد کامل سنگ تمام گذاشتند و حتی در شهرهایی که نزدیک مناطق بمباران بودند داروخانهها فعال ماندند.
وی با اشاره به اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه دارو ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی با تأمین نقدینگی و تجهیز انبارهای دارویی در مراکز درمانی و شهرستانها پشتیبان ما بوده است. پروپوزالی نیز برای تقویت پدافند دارویی استان تهیه شده که به زودی نهایی و برای تصویب ارائه میشود. در این طرح، داروخانههای خصوصی نیز در سطح استان دیده شدهاند تا هم خدمات بهتری به آنان ارائه شود و هم آنها در مواقع بحران بتوانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه کرمانشاه از برنامههای تکمیلی این حوزه خبر داد و افزود: در حال بررسی ایجاد سامانه پیامکی یا خط تلفنی هستیم تا مردم بتوانند در هر لحظه از موجودی دارو در داروخانهها مطلع شوند، اما اجرای کامل این طرح نیازمند زیرساختهای مخابراتی و ثبت دقیق داروها در سامانه تیتک است. اگر داروها به موقع در این سامانه ثبت نشود، قابلیت ردیابی و مدیریت موجودی از بین میرود.
وی با بیان اینکه معاونت غذا و دارو انتظاردارد داروسازان نهایت همکاری را در ثبت دقیق اطلاعات داشته باشند، تصریح کرد: این همکاری به کاهش نگرانیها در مواقع بحرانی کمک میکند و امکان پشتیبانی بهموقع را فراهم میسازد.
شهلایی در پایان ضمن تشکر ویژه از انجمن داروسازان و همکاران معاونت غذا و دارو گفت: همکارانی مانند خانم دکتر زندیه و آقای دکتر رضاپور همواره بازوان توانمند مجموعه بودهاند و با تلاشهای شبانهروزی خود نقش بزرگی در موفقیت برنامههای دارویی استان ایفا میکنند.
نظر شما