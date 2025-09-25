اجرای طرح ویژه ترافیکی بازگشایی مدارس در شرق استان تهران

سرهنگ علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ویژه ترافیکی بازگشایی مدارس در شهرستانهای این منطقه خبر داد.
سلیمانی در ادامه اظهار کرد: با توجه به بازگشایی مدارس و افزایش حجم تردد در معابر شهری، پلیس راهور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی خود و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، پوشش ترافیکی معابر بهویژه مسیرهای اصلی و پرتردد را در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای ایمنی دانشآموزان بهویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی افزود: تأمین ایمنی در حاشیه مدارس، کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه و آموزش اصول اولیه راهنمایی و رانندگی به دانشآموزان با همکاری مدیران مدارس و والدین از مهمترین اهداف این طرح است.
رئیس پلیس راهور شرق استان تهران همچنین درباره سرویس مدارس گفت: بر اساس قانون، از فعالیت سرویسهای فاقد مجوز و خودروهایی که بیش از ظرفیت مندرج در کارت خودرو اقدام به جابجایی دانشآموزان کنند، جلوگیری خواهد شد و با رانندگان متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد. وی تأکید کرد: والدین باید تنها از سرویسهای دارای مجوز و معرفیشده از سوی مدارس استفاده کنند.
سلیمانی در پایان با توصیه به رانندگان سرویس مدارس خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضرورتی جدی است و هرگونه رفتار مخاطرهآمیز یا تخلف میتواند نظم ترافیکی و ایمنی دانشآموزان را به خطر اندازد.
