به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا دولتشاهی صبح امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از چند ماه قبل برنامه‌ریزی‌های لازم برای تمهیدات ترافیکی اول مهر فراهم شده و تمامی نیروهای پلیس راهور استان از نخستین روز مهر در نقاط تعیین‌شده بر اساس طرح ترافیکی مستقر خواهند شد.

وی افزود: تیم‌های مشترک متشکل از مأموران پلیس راهور و شهرداری، نظارت فعال بر سرویس مدارس خواهند داشت تا ایمنی دانش‌آموزان تضمین شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به ترافیک ابتدای سال تحصیلی گفت: در هفته‌های اول و دوم مهر، بسیاری از والدین شخصاً فرزندان خود را به مدارس می‌رسانند. از رانندگان می‌خواهیم مقررات را رعایت کنند و در صورت امکان از سرویس مدارس استفاده شود.

سرهنگ دولتشاهی با بیان اینکه برخی شهرهای استان همچنان با مشکلات ایمنی معابر روبه‌رو هستند، تأکید کرد: عدم نصب تابلو، خط‌کشی و ایمن‌سازی برخی مسیرها از چالش‌های جدی است و انتظار می‌رود شهرداری‌های استان در اسرع وقت برای رفع این نواقص اقدام کنند.