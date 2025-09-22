استقرار ۸۲ تیم پلیس راهور کرمانشاه در بازگشایی مدارس

سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های پلیس همزمان با بازگشایی مدارس، اظهار کرد: یکی از اهداف راهبردی پلیس راهنمایی و رانندگی در آغاز سال تحصیلی جدید، تأمین نظم و امنیت و تسهیل در تردد دانش‌آموزان است که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و همکاری سایر رده‌های انتظامی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تمرکز پلیس بر مدارس واقع در معابر اصلی و پرخطر، افزود: در این راستا ۴۸ تیم خودرویی، ۳۴ تیم موتوری و بیش از ۷۵ نفر از مأموران پلیس راهور به صورت مستقل و در قالب طرح ویژه، در مقابل مدارس مستقر شده و وظیفه مدیریت و تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

سرهنگ امجدیان همچنین از استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان به‌عنوان همیار پلیس خبر داد و گفت: بیش از ۴ هزار دانش‌آموز داوطلب تحت عنوان پلیس‌یار مدرسه و گذربان با لباس ویژه و تجهیزات انفرادی از جمله تابلو ایست و سوت، در اجرای این طرح مشارکت دارند و نقش مهمی در ساماندهی عبور و مرور و ارتقای انضباط ترافیکی ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات پلیس راهور در ایام بازگشایی مدارس با هدف جلوگیری از وقوع حوادث ترافیکی به‌ویژه در مدارس حاشیه معابر اصلی انجام می‌شود، تصریح کرد: امیدواریم این طرح منجر به توسعه فرهنگ ترافیکی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها شده و شاهد کاهش چشمگیر سوانح در اطراف مدارس باشیم.

سرپرست پلیس راهور استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود توصیه‌ای جدی به رانندگان و والدین داشت و بیان کرد: از رانندگان سرویس مدارس و والدینی که مقابل مدارس توقف می‌کنند انتظار می‌رود با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به سلامت دانش‌آموزان کمک کرده و مانع بروز حوادث ناگوار شوند.

امجدیان در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و مسئولان، سال تحصیلی جدید با امنیت و آرامش آغاز شده و دانش‌آموزان در فضایی ایمن و آرام به تحصیل خود بپردازند.