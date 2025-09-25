اوحدی: آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه دست به جنایت جنگی زدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای میاندورود با تاکید بر ضرورت الگوگیری از شهدا گفت: حضور در این مراسم فرصتی برای دریافت درس‌های صبر، مهربانی و اخلاق است

اوحدی با اشاره به وضعیت کنونی جامعه افزود: جامعه ما دچار گسست نسلی شده و دشمن همه تلاش خود را برای تأثیرگذاری بر افکار و روح و روان مردم به کار می‌گیرد، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه ریزپرنده‌های دشمن جان مردم، دانشمندان هسته‌ای و فرمانداران کشور را هدف قرار دادند، امروز نیز دشمن به دنبال اثرگذاری بر جامعه است.

رئیس بنیاد شهید بیان کرد: ملت ایران سخت‌ترین گردنه‌های جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته و امروز نیز از اقدامات دشمن عبور خواهد کرد.

وی درباره مکتب حاج قاسم سلیمانی افزود: رهبر انقلاب مکتب حاج قاسم را به عنوان نمونه‌ای از توانمندی چندبعدی در حل مسائل کشور معرفی کردند و این مکتب امروز برای همه ما الگو است.

اوحدی با اشاره به شهدای مازندران گفت: شهدای استان حماسه خان‌تومان را رقم زدند و تا زمانی که غیورمردان میاندرود و استان در سوریه حضور داشتند، دشمن جرات تعرض نداشت. رئیس بنیاد شهید درباره جنایت‌های جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت:

وی گفت: با وجود کوتاه بودن مدت جنگ ۱۲ روزه، شدت جنایت‌ها از جنگ هشت ساله بیشتر بود. برای نخستین بار آمریکا و رژیم صهیونیستی با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها مستقیم اقدام به بمباران زندان‌ها و مناطق مختلف کردند که از مصادیق بارز جنایت جنگی است.

اوحدی در پایان بر اهمیت خانواده شهدا تاکید کرد: خانواده شهدا ستون اصلی تداوم راه شهدا و فرهنگ ایثار و مقاومت هستند.