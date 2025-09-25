  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۴

بی آزار تهرانی:در جنگ ۱۲ روزه، ۱۱۰۰ شهید برای دفاع از انقلاب فدا شدند

ملارد- تولیت امامزاده صالح گفت: با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و ایمان جوانان، بر همه مشکلات غلبه می‌کنیم و اقتدار کشور همچنان حفظ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احسان بی‌آزار تهرانی، شامگاه پنجشنبه، در مراسم یادواره شهدای بخش صفادشت، با اشاره به رونمایی از آلبوم شهدای جنگ ۱۲ روزه توسط رئیس‌جمهور، اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند گره مشکلات کشور در مذاکره است، در حالی که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و روحیه انقلابی می‌توان بر همه مشکلات غلبه کرد.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به دنبال موشک‌پرستی نیست، خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی ملت ایران ایمان جوانان و توان دفاعی کشور است. موشک‌ها و سیستم‌های پدافندی به دست فرزندان مؤمن این سرزمین ساخته شده و امروز دنیا چشم به اقتدار ایران دوخته است.

تولیت آستان امامزاده صالح در پایان با اشاره به ایثارگری شهدا گفت: در ۱۲ سال جنگ خارج از مرزهای ایران، ۲ هزار شهید تقدیم شد، اما هنگامی که جنگ به داخل خاک ایران کشیده شد، تنها در ۱۲ روز بیش از ۱۱۰۰ شهید برای دفاع از انقلاب فدا شدند.

