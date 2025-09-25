به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامهریزی گفت: با توجه به بررسی انجام گرفته، مدیریت مصرف انرژی و تحکیم خانواده کارمندان دولت موضوع دورکاری ادارات در دستور کار شورای برنامهریزی قرار گرفت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: طبق بررسی انجام گرفته پنجشنبهها در ۲۰ استان تا آخر سال به صورت دورکاری است.
وی بیان کرد: بنابراین روزهای پنجشنبه در استان کهگیلویه و بویراحمد به صورت دورکاری خواهد بود، لذا تأکید میکنیم دستگاهها برنامه دورکاری برای دستگاهها تعریف و پیگیر کارهای مردم باشند.
