به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده گفت: مراسم گرامیداشت علامه حسن‌زاده در شهر آمل، زادگاه ایشان روستای ایرا در بخش لاریجان، همچنین در شهر تاریخی اصفهان و شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

وی افزود: بخشی از این برنامه‌ها به‌صورت مردمی و خودجوش در مناطق مختلف دنبال می‌شود و شب گذشته نخستین مراسم رسمی در مسجد امام رضا (ع) آمل با سخنرانی آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران و مدیحه‌سرایی ذاکران اهل بیت (ع) برگزار شد.

فرماندار ویژه آمل ادامه داد: روز پنج‌شنبه سوم مهرماه از ساعت ۱۴:۳۰ ویژه‌برنامه سالگرد در روستای ایرا، محل تدفین علامه، با سخنرانی آیت‌الله عباسی خراسانی از شاگردان برجسته ایشان برگزار خواهد شد. همچنین روز یکشنبه ششم مهرماه، آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) میزبان ارادتمندان علامه خواهد بود.

سوادکوهی افزود: آیین‌های دیگری نیز در هفدهم مهرماه در اصفهان و بیست‌وچهارم مهرماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود که به بررسی جایگاه علمی و عرفانی علامه حسن‌زاده اختصاص دارد.

وی از برگزاری نشست علمی در حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) خبر داد و گفت: در این نشست، شاگردان برجسته علامه به تبیین ابعاد علمی و عملی ایشان پرداختند.

فرماندار ویژه آمل در پایان تأکید کرد: مردم ایران اسلامی، به‌ویژه خطه علویان، همواره قدرشناس عالمان دین بوده و با ارادت ویژه راه آنان را ادامه می‌دهند.