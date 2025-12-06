به گزارش خبرگزاری مهر، آرش رحیمی معاون درمان دانشگاه، به همراه مدیر تعالی بالینی، مدیر دفتر پرستاری و رئیس امور بیماریهای معاونت درمان، با بازدید از بیمارستانهای خلیجفارس، شهید محمدی و کودکان، روند مقابله با بیماریهای آنفلوانزا و تبدنگی را بهطور ویژه مورد ارزیابی قرار داد.
در جلسهای که با حضور رئیس بیمارستان شهید محمدی، مترون و مسئول کنترل عفونت این بیمارستان برگزار شد، معاون درمان دانشگاه بر چندین نکته کلیدی و دستورالعمل بهداشتی تأکید کرد: نمونه آزمایش کلیه بیماران بستریشده باید به طور حتم برای بررسی تشخیصی بیماری تبدنگی، آنفلوانزا و کووید ۱۹ ارسال شود. این امر برای تفکیک بیماریها و درمان هدفمند، ضروری قلمداد شد.
_ بررسی پرونده بیماران آنفلوانزا:
پروندههای بیماران مبتلا به آنفلوانزا باید بهطور دقیق و مستمر بازبینی شود تا روند درمان و عوارض احتمالی بهخوبی مدیریت گردد.
_ تشدید اجرای پروتکلهای کنترل عفونت:
بر رعایت شدید شیوهنامههای کنترل عفونت در تمام بخشها، بهویژه اورژانس، ایزولاسیون و بخشهای کودکان تأکید شد. استفاده صحیح از وسایل حفاظت شخصی (PPE)، ضدعفونی سطوح و دستها و مدیریت صحیح زبالههای عفونی باید در اولویت باشد.
_ آموزش کارکنان و بیماران:
ضرورت آموزش مستمر پرسنل درمانی و اطلاعرسانی به بیماران و همراهان در مورد نشانههای هشداردهنده بیماری و راههای پیشگیری از انتقال عفونت مورد تأکید قرار گرفت.
_ هماهنگی و گزارشدهی:
بیمارستانها موظف شدند گزارش منظمی از آمار بیماران مشکوک و قطعی، میزان بستری و نتایج آزمایشها را به دانشگاه ارسال کنند تا تصمیمگیریهای مدیریتی بهصورت متمرکز و بهموقع صورت پذیرد.
این بازدید و تأکیدات مطرحشده در راستای نظارت بیشتر، پیشگیری از گسترش بیماری و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد.
