گودرزوند چگینی: مطالعات معدن سنگرود رودبار تا پایان سال نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد گودرزوند چگینی ظهر پنجشنبه در نشست میز خدمت بخش جیرنده ضمن اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه انتخابیه خود، گفت: مطالعات استخراج معدن در پنج روستا تا پایان سال جاری تکمیل و تکلیف واگذاری‌ها مشخص خواهد شد.

گودرزوند چگینی با بیان اینکه برخی پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب‌رسانی و راه در روستاهای جیرنده در دوره گذشته شروع شده اما به طور کامل به اتمام نرسیده است، افزود: در حال حاضر برای پنج روستا مسیرهای آب‌رسانی تعبیه شده و بودجه لازم جهت تکمیل آنها تخصیص یافته است همچنین بخشی از پروژه‌های آسفالت نیز به میزان ۹۰ درصد اجرا شده است.

تلاش برای رفع مشکلات توقف پروژه معدن

نماینده مردم رودبار در ادامه به مشکلات اجرای پروژه معدن اشاره کرد و گفت: واگذاری معدن به یک شرکت آغاز شد اما به دلیل برخی مشکلات، شرکت مذکور پس از دو سال از پروژه کنار گذاشته شد و اکنون پیگیری می‌کنیم تا مطالعات استخراج معدن دوباره انجام شود تا بتوانیم این طرح را به شرکت دیگری واگذار کنیم.

وی افزود: مطالعات دقیق زمین‌شناسی و اقتصادی باید انجام شود تا مشخص شود معدن چقدر ظرفیت دارد و سپس فرآیند واگذاری به شرکت‌های مجرب صورت گیرد.

گودرزوند چگینی درباره بودجه اختصاص یافته به عمران روستاها گفت: برای پروژه‌های مجتمع‌های آبی و توسعه زیرساخت‌ها، بیش از ۹۰ میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته که حدود ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان آن برای پنج روستای مذکور در نظر گرفته شده است.

نماینده رودبار با تأکید بر همکاری نزدیک سپاه و دولت در مسیر توسعه مناطق روستایی بیان کرد: در هیچ دوره‌ای همکاری دستگاه‌ها به این اندازه مؤثر نبوده و تلاش داریم با کمک نهادهای مختلف کارها را به پیش ببریم.

چالش‌های موجود و پیگیری‌ها

وی در خصوص چالش‌های فعلی توضیح داد: با تعویض مسئولان در برخی دستگاه‌ها، روند کار کمی کند شده است اما پیگیری‌ها ادامه دارد و فرمانداری شهرستان نیز همراهی خوبی داشته است.

گودرزوند چگینی در پایان خطاب به اهالی روستاها گفت: از همه مردم و مسئولان می‌خواهم با صبر و همکاری همراهی کنند تا ان‌شاءالله با تلاش همگانی، پروژه‌ها به نتیجه برسد و توسعه پایدار در این منطقه رقم بخورد.