آتش تالاب شورگل حسنلو پیش از گسترش مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این زمینه از مهار آتشسوزی در تالاب شورگل حسنلو خبر داد و افزود: آتشسوزی در بخشهایی از این تالاب آغاز شده بود، با کوشش مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نقده و همکاری آتشنشانان شهرهای نقده و محمدیار پس از دو ساعت مهار شد.
حجت جباری افزود: برآورد اولیه نشان میدهد که حدود یک و نیم هکتار از عرصههای تالاب ۳۵۰ هکتاری شورگل دچار حریق شده است. در بخشهایی که خودروهای آتشنشانی قادر به دسترسی بودند، عملیات اطفا با تجهیزات مکانیزه انجام گرفت و در سایر مناطق نیز خاموشی به صورت دستی صورت گرفت.
وی تاکید بر اهمیت زیستمحیطی تالابها در حفظ تنوع زیستی و کاهش مخاطرات محیطی، خاطرنشان کرد که بررسی علت آتشسوزی و میزان دقیق خسارتها در دست انجام است و پس از تکمیل ارزیابیها اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما